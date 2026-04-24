Danny Koevermans, devenu arbitre amateur, affirme que les arbitres méritent plus de respect, selon les propos de l’ancien international néerlandais recueillis dans un épisode de VERSUZ réalisé avec le Service des établissements pénitentiaires.

Après avoir raccroché les crampons, il a d’abord endossé le maillot de défenseur central au sein de l’équipe première de son club amateur local. Avec les années, alors qu’il devait se contenter de divisions inférieures, il a fini par échanger ses crampons contre un sifflet.

« Sur le banc, je passais mon temps à critiquer les arbitres. Ça rendait mes enfants complètement fous et ils me disaient : “Pourquoi tu ne le fais pas toi-même, alors ?” Et je me suis dit : “Pourquoi pas, en fait ?” »

Interrogé sur son style d’arbitrage, il répond : « Es-tu du genre à siffler au moindre contact ou préfères-tu laisser jouer comme Bas Nijhuis, quitte à ce que les joueurs se marchent dessus ? », lance l’invité Bart D’Hanis.

« En posant la question ainsi, tu dénigre en fait Nijhuis. Tu le présentes d’emblée sous un jour très négatif, alors qu’il compte parmi les meilleurs arbitres des Pays-Bas. »

« Il a d’ailleurs légèrement ajusté son style. Cette saison, il était particulièrement en forme. La KNVB l’avait même désigné pour diriger Ajax-Feyenoord, mais il s’est malheureusement gravement blessé », conclut Koevermans.













« C’est exact : il tolère beaucoup. Je suis un peu un Nijhuis “light” », analyse Koevermans, qui intégrera plus tard Nijhuis dans son Top 5 des meilleurs arbitres de l’histoire de l’Eredivisie.

Ricardo, agent pénitentiaire au DJI, fait également partie des invités. Il explique qu’il doit parfois endosser le rôle d’arbitre dans son travail : « J’essaie de montrer aux détenus l’autre côté de la médaille. Je veux qu’ils repartent meilleurs qu’à leur arrivée. Quand j’y parviens, cela m’apporte beaucoup de satisfaction », conclut-il.

Tout comme un arbitre, vous veillez au respect des règles et gardez la tête froide. Cette description vous parle ? Le métier de surveillant pénitentiaire pourrait être fait pour vous. Plus d’informations sur werkenbijdji.nl.