Bas Nijhuis estime que Jorthy Mokio aurait dû recevoir un carton rouge pour sa faute sur Noé Lebreton lors d’Ajax - NEC, affirme l’arbitre au comptoir de Vandaag Inside.

Alors que l’Ajax menait 1-0, Mokio a fait tomber Lebreton dans sa propre surface de réparation. Le joueur du NEC pouvait à ce moment-là envoyer le ballon dans le but vide.

« Le ballon arrive et il est retenu. Ensuite, il peut frapper au but. Il faut alors se demander : peut-il, à ce moment-là, envoyer librement le ballon dans le but ? », commence Nijhuis.

« Il peut frapper librement au but, donc c’est un carton rouge », conclut l’arbitre originaire de Twente. Tjaronn Chery a transformé le penalty et fixé le score final à 1-1.

Nijhuis est en revanche d’accord avec le carton jaune infligé à Abdellah Ouazane pour sa faute sur Bryan Linssen. « C’est un pied sur le pied, avec les crampons dirigés vers le bas. Le jaune est la bonne décision ici. »

Nijhuis a également un avis tranché sur les deux cartons jaunes reçus par Ryan Gravenberch contre Manchester City (0-3). « Le premier, oui, on peut le donner. Il pose son pied sur celui d’Eliott Anderson. »

« Mais le deuxième, il n’y a rien. Ce n’est pas une intervention inconsidérée et cela n’interrompt pas non plus une attaque prometteuse. Il le touche à peine. Cela ne mérite pas un deuxième carton jaune », estime Nijhuis.