Bartomeu : « Messi ne quittera pas le Barça »

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, est convaincu que Lionel Messi fera toute sa carrière à Nou Camp.

L’avenir de Lionel Messi a fait objet de nombreux débats ces derniers jours en . En confiant, juste après avoir reçu son sixième Ballon d’Or, que l’âge de la retraite approchait, l’attaquant argentin a laissé libre cours à toutes les possibilités d'interprétation. Quand va-t-il raccrocher les crampons ? Et s’il envisage de le faire dans un avenir proche, est-ce que le Barça sera son dernier club ? Telles sont les principales questions que les fans blaugrana se sont posées ces derniers jours.

Au , on a bien pris conscience que face à ce flou, il était souhaitable de prendre la parole et rassurer tout le monde. Et c’est ce à quoi s’est attelé Josep Maria Bartomeu ce samedi. Dans une interview à Catalunya Radio, l’homme fort des champions d’Espagne a affirmé que rien n’a changé par rapport à la situation de Lionel Messi. « Messi ne partira pas, c’est le club de sa vie », a-t-il lâché fermement.

« Je suis inquiet pour le jour où Messi partira »

Bartomeu sait que pour retenir son joueur vedette, il doit céder au moindre de ses caprices. Et il reconnait qu’il est disposé à le faire quoi que cela lui en coute. Le bonheur du joueur et l’intérêt du Barça passant avant tout. « Je voudrais encore lui faire signer un nouveau contrat, a affirmé Bartomeu. Il a encore beaucoup de temps devant lui, nous en avons parlé plusieurs fois. Je ne doute pas qu’il jouera ici jusqu’à sa retraite, c’est un engagement de sa part. D’ici à ce qu’il raccroche, nous lui signerons autant de contrats qu’il le souhaite ». Pour rappel, l’actuel contrat de Messi à Camp Nou s’étend jusqu’en 2021. Le club catalan lui offre un salaire annuel de 40M€.

Tout en exprimant ses certitudes concernant le fait que Messi ne fera pas d’infidélité aux Blaugrana, Bartomeu a reconnu que lui aussi redoute sérieusement le jour où le génie argentin décide de tirer sa révérence. « Je suis inquiet pour le jour où Messi partira (...) Léo est le meilleur joueur de l'histoire et dira stop un jour », a-t-il conclu.