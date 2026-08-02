Bartomeu : Hamza Abdelkarim est l'avenir du Barça, et voici pourquoi nous n'avons pas recruté Mohamed Salah

Josep Maria Bartomeu, ancien président du Barça, a fait l'éloge de l'Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant du club catalan, affirmant que le jeune joueur représente l'un des éléments les plus prometteurs sur lesquels le club compte pour l'avenir.

Hamza Abdelkarim avait inscrit un doublé lors de ses débuts avec le Barça face à Birmingham City, en match amical disputé vendredi dernier, avant que le club catalan ne s'incline aux tirs au but.

Bartomeu a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « On Sport Max » : « Hamza Abdelkarim possède un immense talent, c'est un joueur important pour l'avenir du club, et il a aussi une mentalité remarquable qui l'aide à progresser et à donner le meilleur de lui-même dans la période à venir. »

Interrogé sur l'éventualité d'un transfert de Mohamed Salah au Barça durant sa présidence, Bartomeu a expliqué que la star égyptienne figurait sur la liste des meilleurs joueurs du monde, mais il a souligné la difficulté de conclure l'opération en raison de la présence du trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suárez.

L'ancien président du Barça a affirmé : « Lorsque j'étais président du Barça, il était indispensable que le club cherche à recruter les meilleurs joueurs du monde, et Mohamed Salah était un joueur légendaire, qui a affiché de superbes performances avec Liverpool et battu de nombreux records. »

Il a ajouté : « Mohamed Salah est un joueur différent et de très haut niveau, qui est parvenu à créer sa propre école au sein de Liverpool, mais il était difficile de le recruter à cette époque en raison de la présence de Lionel Messi, Neymar et Luis Suárez. »

L'éloge de Bartomeu envers Hamza Abdelkarim intervient dans le contexte des débuts remarqués du joueur égyptien avec le Barça, où il continue de saisir sa chance pour prouver ses qualités, avec l'espoir qu'il devienne l'un des éléments clés de l'avenir du club catalan.

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