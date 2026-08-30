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Goal.com
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ChelseaGetty
Jonathan van Haaster

Traduit par

Bart Verbruggen et Mats Wieffer offrent à Brighton un début cauchemardesque en déplacement chez Chelsea

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

Bart Verbruggen et Mats Wieffer ont connu un début de match particulièrement malheureux lors du déplacement à Chelsea. Dès la cinquième minute, un moment burlesque entre les deux internationaux néerlandais a conduit à l’ouverture du score précoce des Londoniens. Entre-temps, les Seagulls sont déjà menés 2-0.

Chelsea a démarré fort et a obtenu un corner à la suite d’une attaque dangereuse sur le côté droit. Sur celui-ci, João Pedro a repris le ballon de la tête sur la cuisse de Wieffer, qui a ensuite voulu le dégager de la tête.

Le milieu axial n’y est pas parvenu, Verbruggen étant intervenu un tout petit peu plus tôt pour détourner le ballon juste devant lui. Verbruggen n’a ensuite plus pu intervenir sur le ballon, gêné par Wieffer. Roméo Lavia en a profité pour pousser le ballon repoussé au fond : 1-0.

Brighton a été sonné et accusait déjà un retard de deux buts avant même le quart d’heure de jeu. Jorrel Hato a adressé le ballon sur la tête de Pedro, qui a lancé Morgan Rogers en profondeur. Son centre a été repris par Pedro Neto, Verbruggen était cette fois sans aucune chance : 2-0.


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