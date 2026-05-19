Bart van Rooij (FC Twente) se dit ouvert à un transfert au sein de l’Eredivisie : « Ce club peut se manifester. »

Bart van Rooij se dit prêt à rejoindre le PSV. Le défenseur droit de 24 ans du FC Twente l’a confirmé lors d’un entretien avec Voetbal International.

Le club Eindhoven, déjà intéressé par Mats Rots et Ruud Nijstad, devra très probablement trouver un successeur à Sergiño Dest.

Interrogé par le journaliste Geert-Jan Jakobs au sujet de ce poste vacant, Van Rooij ne cache pas son intérêt : « Ce serait certainement une option pour moi. »

« Je suis ouvert à l’étranger et à un autre championnat, mais jouer chez le champion des Pays-Bas et gagner de l’expérience en Ligue des champions est aussi très intéressant. Ce n’est simplement pas d’actualité pour l’instant », explique Van Rooij avec franchise. « Mais le PSV peut se manifester. »

Sous contrat avec Twente jusqu’en 2028, Van Rooij est estimé à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

Recruté en 2024 pour seulement 900 000 euros en provenance du NEC Nimègue, il totalise pour l’instant 82 matchs officiels sous le maillot des Tukkers.

Malgré son jeune âge, Van Rooij possède déjà une solide expérience : sous le maillot du NEC, il a disputé pas moins de 170 matchs officiels.