Barrages - Dijon : Tavares forfait, Amalfitano suspendu

Dijon devra faire sans Julio Tavares ni Romain Amalfitano pour le barrage aller à Lens ce jeudi (21h), comme l'a annoncé Antoine Kombouaré.

Après avoir accroché in extremis sa place en barrages aux dépens de à la faveur de son succès contre vendredi (2-1), va jouer son avenir en contre Lens. Les hommes d'Antoine Kombouaré disputeront la première manche de ce barrage sur la pelouse de Bollaert-Delelis ce jeudi (21h), avant de recevoir lors du match retour à Dijon dimanche (21h également).

Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur bourguignon a confirmé le forfait de son attaquant Julio Tavares, buteur contre le TFC. Une absence qui s'ajoite à celle de Romain Amalfitano, suspendu. "Julio Tavares est touché au ménisque, il est absent pour le match aller", a-t-il annoncé.

"Il faut effacer cette saison compliquée. Les barrages sont autre chose, il faut tout faire pour rester en , a également commenté l'ancien entraîneur du PSG. On veut à tout prix rester en Ligue 1. On a été tout proche d'être en . Contrairement à notre match face à Toulouse, on a maintenant nos cartes en main."

Les coéquipiers de Naïm Sliti devront toutefois se défaire d'une équipe de Lens en pleine confiance après être revenue de nulle part. Après avoir assuré sa cinquième place lors de l'ultime journée à la faveur d'une meilleure différence de buts que Lorient, les hommes de Philippe Montanier ont successivement écarté le Paris FC (1-1, 5-4 aux tab) puis Troyes (2-1, ap) lors des play-off.