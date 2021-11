Barrages de la Coupe du monde 2022 : Comment fonctionnent les éliminatoires européens ?

Les représentants européens à la Coupe du monde 2022 sont presque confirmés, avec trois places supplémentaires à pourvoir. Les équipes qui n'ont pas obtenu la qualification automatique pour le Qatar doivent maintenant négocier un barrage de deux matchs pour s'assurer que leur nom figure dans le chapeau pour le tirage au sort de la phase de groupe l'année prochaine.

Comment cela se passe-t-il et quelles sont les équipes concernées ? GOAL vous donne tous les détails.

Quelles équipes européennes participent aux barrages de la Coupe du monde 2022 ?

Equipe Tête de série/non tête de série Portugal Tête de série Ecosse Tête de série Italie Tête de série Russie Tête de série Suède Tête de série Pays de Galles Tête de série Turquie Non tête de série Pologne Non tête de série Macédoine du Nord Non tête de série Ukraine Non tête de série Autriche Non tête de série République Tchèque Non tête de série

Douze équipes participent aux barrages européens pour la Coupe du monde 2022. Elles sont composées des 10 finalistes des groupes de qualification et des deux équipes les mieux placées de l'UEFA Nations League 2020-21. Les 12 équipes sont réparties en deux pots - tête de série (Pot 1) et non tête de série (Pot 2) - pour le tirage au sort. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est l'une des meilleures équipes de cette section, avec l'Italie, récemment couronnée championne d'Europe.

L'Écosse et le Pays de Galles sont tous deux impliqués - et têtes de série - dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre au Qatar, tandis que la Russie et la Suède complètent les équipes têtes de série. Robert Lewandowski et la Pologne sont peut-être l'équipe phare de la cohorte des non têtes de série, avec la Turquie. Ils sont rejoints dans le Pot 2 par la Macédoine du Nord et l'Ukraine, tandis que l'Autriche et la République tchèque ont gagné leur place grâce à la Ligue des Nations.

Comment fonctionnent les barrages de la Coupe du monde européenne 2022 ?

TLes 12 équipes sont réparties en trois parcours de quatre équipes, de A à C. Chaque parcours comprend deux demi-finales, puis une finale, dont le vainqueur se qualifie pour la Coupe du monde. Au total, trois équipes se qualifient. Les six têtes de série du pot 1 ont l'avantage de jouer à domicile en demi-finale et sont opposées aux équipes non têtes de série du pot 2.

Afin de déterminer quelles équipes joueront à domicile lors des trois finales, un autre tirage au sort sera effectué. Vous pouvez voir un aperçu des play-offs ci-dessous.

Poule A

Match Equipe à domicile Equipe à l'extérieur Demi-finale 1 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Demi-finale 2 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Finale 1 Vainqueur demi-finale 1/2 Vainqueur demi-finale 1/2

Poule B

Stage Equipe à domicile Equipe à l'extérieur Demi-finale 3 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Demi-finale 4 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Finale 2 Vainqueur demi-finale 3/4 Vainqueur demi-finale 3/4

Poule C

Match Equipe à domicile Equipe à l'extérieur Demi-finale 5 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Demi-finale 6 Equipe du Pot 1 Equipe du Pot 2 Finale 3 Vainqueur demi-finale 5/6 Vainqueur demi-finale 5/6

Quand ont lieu les barrages de la Coupe du monde européenne 2022 ?

Play-off Date Demi-finales 24 Mars, 2022 Finales 29 Mars, 2022

Les barrages de la Coupe du monde 2022 de l'UEFA commenceront par les demi-finales le jeudi 24 mars 2022. Les finales des barrages auront ensuite lieu le mardi 29 mars 2022. Les heures des coups d'envoi seront déterminées par l'UEFA après le tirage au sort des barrages.

Quand aura lieu le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 ?

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 26 novembre 2021 au siège de la FIFA à Nyon.

Quand commence la Coupe du monde 2022 ?

Le 21 novembre 2022 est la date du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, avec le Qatar, pays hôte, qui affrontera un adversaire non encore confirmé dans le groupe A.

La Coupe du monde se déroule traditionnellement pendant les mois d'été - généralement en juin et juillet - et les dates de novembre à décembre de la prochaine compétition constituent donc une rupture totale. La finale de la Coupe du monde 2022 aura lieu le 18 décembre 2022.