Baresi voudrait voir Rashford à l'AC Milan

La légende des Rossonerri estime que l'international anglais serait une "excellente recrue" pour la formation de Stefano Pioli.

La légende de l'AC Milan Franco Baresi a désigné l' "extraordinaire" Marcus Rashford comme la star de Manchester United qu'il aimerait le plus voir à San Siro.

Deux poids lourds du football européen devraient s'affronter ce jeudi en match aller des 8e de finale de la Ligue Europa. Il y aura beaucoup de talents exposés à Old Trafford, et Baresi a pointé l'attaquant international anglais comme l'élément le plus impressionnant de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

"Rashford a tout d'un attaquant moderne"

Baresi a déclaré au Times lorsqu'on lui a demandé de choisir une signature de rêve pour Milan au sein de l'équipe des Red Devils: "J'aime beaucoup Marcus Rashford, c'est un joueur extraordinaire. Il ne serait pas mauvais pour Milan. Il peut jouer dans n'importe quelle position à l'avant; ce serait un bel avantage. Rashford est un attaquant moderne qui a tout ce qu'il faut pour bien faire. Il a déjà montré et fait de grandes choses et il a beaucoup de qualité".

Pur produit du système d'académie de United, Rashford a fait irruption sur la scène continentale à l'occasion de la Ligue Europa en 2016. Il a marqué deux buts lors de ses débuts en équipe première contre Midtjylland, Louis van Gaal faisant appel à la star de 18 ans suite à une série de blessures au sein de son effectif.

Rashford a connu une ascension fulgurante à partir de ce moment-là, intégrant notamment la sélection anglais quelques mois plus tard. Des questions ont été posées sur sa meilleure position depuis lors, alors qu'il bascule entre les flancs et un rôle axial. Cependant, indépendamment du poste qu'on lui octroie, il se montre régulier dans ses performances.

Un record personnel de 22 buts a été enregistré en 2019-2020. Au total, il a mis 85 pions pour les Reds, dont 18 durant la campagne en cours.

Le joueur de 23 ans reste sur quatre renncontre. II est conscient qu'il doit offrir plus à la cause collective pour qu'United atteint ses objectifs et remporte son premier trophée depuis quatre ans.