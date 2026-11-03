Le Français Bradley Barcola, ailier de Liverpool, s'est exprimé sur les coulisses de son départ du Paris Saint-Germain et sur les raisons de son choix de rejoindre la forteresse d'Anfield. Il a également dévoilé sa position face à la pression liée au montant de son transfert et à la succession de la star égyptienne Mohamed Salah, assurant qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau avec le club anglais.

Barcola avait rejoint Liverpool lors de la dernière période de transferts estivale, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert colossal estimé à 145 millions d'euros, bonus compris.

Dans un entretien avec la chaîne « Sky Sports », l'ailier français a reconnu qu'il n'avait pas encore atteint le niveau auquel il aspire, malgré l'amélioration qui a commencé à se manifester dans ses performances lors des derniers matchs, et a déclaré : « Je ne pense pas avoir atteint mon meilleur niveau jusqu'à présent, vous n'avez pas vu la meilleure version de moi. Nous travaillons aussi avec mes coéquipiers pour qu'ils puissent davantage tirer profit de mes points forts. »

Il a ajouté : « Je pense qu'une fois que nous aurons réellement développé la compréhension entre nous, les choses s'amélioreront beaucoup. Je sens qu'il y a une progression continue : les joueurs commencent à mieux comprendre mon style de jeu, et je pense que les choses se passent très bien. »

Barcola a évoqué le montant colossal de son transfert et la pression à laquelle il pourrait être soumis en raison du départ de Mohamed Salah, qui a quitté Liverpool l'été dernier, expliquant qu'il ne se sent pas tenu de compenser l'absence de la star égyptienne, et a déclaré : « Pour commencer, je n'ai pas fixé le montant de mon transfert, c'est pourquoi cette question ne représente pas un problème pour moi. »

Il a ajouté au sujet de la comparaison avec Salah : « Mohamed Salah est une légende ici, et même une très grande légende. Il a accompli de grandes choses pour ce club et je lui voue un immense respect, mais je ne ressens aucune pression à cause de cela. »

Il a poursuivi : « Je ne suis pas Mohamed Salah, et je vais essayer de donner tout ce que je peux pour aider le club et laisser ma propre empreinte dans son histoire. Je ne ressens aucune pression liée à cela. »

L'ailier français a également révélé les raisons qui l'ont poussé à quitter le Paris Saint-Germain, malgré les grands succès qu'il a remportés avec le club français, expliquant que le moment était venu de vivre une nouvelle expérience, et a déclaré : « Pour moi, c'était le bon moment pour quitter le Paris Saint-Germain. J'y ai passé des années formidables et remporté un nombre considérable de titres, mais il était temps de partir. »

Il a précisé : « C'était très difficile, car l'ambiance là-bas ressemblait à celle d'une famille. Nous avons construit ensemble quelque chose de très spécial, et il a été difficile de dire au revoir à mes coéquipiers, mais au final c'est la nature du football. »

Il a complété : « Quand un club de la taille de Liverpool te contacte, c'est formidable. Je n'avais aucun doute, et je savais que je devais venir ici. Je suis heureux d'être avec l'équipe, et j'espère que les choses iront bien pour le Paris Saint-Germain. »

Pour conclure, Barcola a abordé la récente défaite de Liverpool face à Arsenal sur le score d'un but à zéro, assurant que ce résultat ne justifie pas de modifier les objectifs de l'équipe durant la saison, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer la performance collective et de maîtriser le cours du jeu.

Il a déclaré : « Je ne pense pas que nos objectifs pour la saison aient changé. J'estime que nous aurions dû livrer une meilleure performance dans un match comme celui-ci, car nous avons eu des occasions de marquer, et même de remporter la rencontre. »

Il a ajouté : « Nous devons travailler à mieux contrôler le match et à produire un meilleur football. Souvent, lorsque nous affrontons des matchs de ce niveau, nous avons recours aux ballons longs, mais je pense que nous devons essayer de garder davantage le ballon au sol, car nous avons des joueurs qui ont la qualité nécessaire pour le faire. »

Il a conclu : « Nous étions très déçus après le match, mais nous savons ce que nous devons améliorer, et nous ne baisserons pas les bras. Nous savons que les autres équipes perdront aussi des points, c'est pourquoi nous devons maintenir notre niveau de constance jusqu'à la fin de la saison. »