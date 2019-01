Barcelone - Yaya Touré : "Gerard Piqué ? Rafael Márquez était dix fois meilleur"

Sur Sky Sports, le milieu de terrain ivoirien a évoqué ses souvenirs de carrière et notamment son passage au FC Barcelone.

Après une saison 2006-2007 remarquée à l'AS Monaco, Yaya Touré rejoignait le FC Barcelone et sa constellation de stars. Samuel Eto'o, Thierry Henry, Ronaldinho ou encore le jeune Lionel Messi. Durant trois saisons en Catalogne, le milieu de terrain ivoirien a gagné de nombreux titres avant de rejoindre Manchester City.

Libre depuis son départ de l'Olympiakos en décembre dernier, le joueur de 35 ans a évoqué les souvenirs de sa carrière lors d'un passage sur Sky Sports. L'occasion pour lui de revenir sur ses années au sein des Blaugrana en évoquant notamment le cas de Gerard Piqué.

"Marquez était l'un des défenseurs les plus durs"

Pour Yaya Touré, il n'y a aucun doute, le défenseur central espagnol était loin d'être le plus impressionnant au sein de l'effectif barcelonais, en citant un certain Rafael Marquez, passé tout comme lui par Monaco. "Marquez était l'un des défenseurs les plus durs. Il était dix fois meilleur que Gerard Piqué. Il avait un profil similaire, mais Piqué était plus grand. Croyez-moi, il était dix fois meilleur. Il était tellement, tellement fort." À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Si le milieu de terrain ivoirien ne porte pas le défenseur catalan dans son coeur, le palmarès et la longévité de Gerard Piqué au Barça parlent pour lui : sept titres en Liga, six en Coupe du Roi, trois succès en Ligue des champions et trois Coupes du Monde des clubs.