Barcelone : Xavi rassure Torres, en larmes après le match contre Naples

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a pris la défense de Ferran Torres après que l'attaquant se soit illustré par de nombreuses occasions manquées lors du match nul 1-1 contre Naples en Europa League, jeudi soir, au Camp Nou. Le joueur de 21 ans, qui a rejoint le club en janvier en provenance de Manchester City, a inscrit son deuxième but pour le club.

Torres en larmes après le match nul

En effet, Ferran Torres a égalisé sur penalty lors de ce match de barrage à élimination directe. Cependant, il a été laissé en larmes après le coup de sifflet final après sa soirée de gaspillage devant le but contre l'équipe italienne, se sentant coupable d'avoir tant raté...

Malgré l'incapacité de Torres à sceller les trois points, son entraîneur a insisté sur la confiance qu'il lui accorde. "C'est arrivé à Luis Suarez, qui semblait ne pas pouvoir marquer", a déclaré Xavi. "Le maillot du Barca pèse quelques kilos de plus. Mais je suis ravi de l'avoir dans l'équipe et il va me donner beaucoup de joie", a assuré le technicien espagnol, lucide.

"À l'entraînement, il est l'un de ceux qui marquent le plus"

"S'il se trouve dans la surface de réparation, c'est qu'il va marquer. Il a marqué des buts toute sa vie et le fera encore. À l'entraînement, il est l'un de ceux qui marquent le plus. Il a notre confiance absolue. L'équipe d'entraîneurs et moi-même allons nous en occuper. Il est très fort, exigeant envers lui-même", a enfin confié Xavi au sujet de son attaquant.

L'ancienne star du Barca, Carles Puyol, a lui aussi exprimé son soutien à Ferran Torres sur Twitter après le match. L'ex-capitaine a posté sur Twitter : "[Ferran Torres] va nous donner beaucoup de joie". Désormais, à lui de marquer le match retour de son empreinte.