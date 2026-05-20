Selon Marca, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Marc Cucurella. Le latéral gauche de Chelsea suscite toutefois d’autres convoitises : l’Atlético de Madrid est également dans la course pour s’attacher ses services.

Après avoir quitté Getafe pour rejoindre Brighton à l’été 2021 contre un chèque de 18 millions d’euros, l’international espagnol s’est rapidement imposé et a brillé sous le maillot des Seagulls.

Ses performances ont attiré l’attention de Chelsea, qui a frappé un grand coup lors de l’été 2022 en déboursant pas moins de 65 millions d’euros pour s’attacher ses services. Depuis, il s’est imposé comme un pilier à Stamford Bridge.

En 162 matchs avec les Blues, il a inscrit neuf buts et délivré treize passes décisives. Cette saison encore, l’international espagnol (23 sélections) est un titulaire indiscutable et a déjà disputé 49 rencontres.

L’arrière gauche, qui a déjà exprimé son intérêt pour un retour au pays, reste donc dans le viseur du club catalan, où il a fait ses armes chez les jeunes. En 2020, le Barça l’avait cédé à Getafe pour un peu moins de douze millions d’euros.

Les Blaugranas doivent toutefois faire face à la concurrence de l’Atlético de Madrid, qui, selon Marca, a fait de l’arrivée du joueur une priorité et disposerait actuellement des meilleures chances.

La situation financière délicate du club catalan donne même un avantage aux Colchoneros, qui disposent de plus de marges pour négocier le montant réclamé par Chelsea. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du latéral gauche s’élève actuellement à environ 50 millions d’euros.