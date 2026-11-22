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Échange à distance entre Villarreal et Barcelone après leur rencontre disputée cet après-midi au Camp Nou. Barcelone s’est imposé au terme d’un match âpre, marqué par de nombreuses sanctions arbitrales (sept cartons jaunes et deux rouges), qui ont suscité des polémiques appelées à se prolonger dans les prochaines heures.

Les visiteurs, qui avaient d’abord pris l’avantage grâce aux buts de Tajon Buchanan et de Tani Oluwaseyi, ont subi la remontée en seconde période, cédant face à Gerard Martin et Fermin Lopez, avant qu’un but contre son camp du défenseur central Pau Navarro ne s’y ajoute.

Un succès d’une importance capitale pour Barcelone, qui lui permet de conserver son avance sur le Real Madrid (deuxième à trois points) et de préparer au mieux son match de Ligue des champions, prévu mercredi sur le terrain du Sabah Futbol Klubu.

Villarreal, resté à la dixième place, a pour sa part critiqué après la rencontre l’arbitrage et, surtout, le comportement des joueurs de Barcelone sur le terrain.

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C’est notamment Santi Comesana qui s’en est pris à ses adversaires au micro de Dazn : « Le premier but du Barça nous a détruits psychologiquement. Gulacsi n’a même pas touché le ballon et l’arbitre a accordé un corner. La même chose s’est produite au Bernabeu. La pression que Barcelone et le Real Madrid exercent sur les arbitres est immense. En première période, a affirmé le milieu de terrain de 30 ans, sept joueurs du Barça ont entouré l’arbitre pour protester et cela a fait la différence. En seconde période, il a sifflé quatre fautes de suite, très discutables. »

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Pedri lui a immédiatement répondu, rejetant ces accusations. « Il y a toujours de la pression sur l’arbitre, elle ne vient pas seulement de nous. Je pense que Moleiro aurait dû être expulsé, mais je ne veux pas critiquer l’arbitre : arbitrer est compliqué. »

Ce match derrière lui, Barcelone peut commencer à se concentrer sur ses prochaines rencontres, jugées essentielles pour atteindre les objectifs fixés cet été, et réfléchir sereinement à la session hivernale du mercato, qui pourrait être animée du côté des départs.

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Alejandro Balde (que l’entraîneur Hansi Flick n’a pas fait jouer aujourd’hui non plus), par exemple, envisage de partir pour rejoindre une équipe susceptible de lui offrir davantage de place et de temps de jeu. La Juventus a commencé à suivre sa situation. Un départ de Gavi est également possible : il a reculé dans la hiérarchie de l’entraîneur allemand et n’est entré en jeu aujourd’hui que dans le temps additionnel. Pour janvier, on verra. Pour l’heure, Barcelone savoure ses trois points et sa quatrième victoire consécutive en Liga et en Ligue des champions.