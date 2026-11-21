Comment regarder Barcelone - Villarreal avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Barcelone reçoit Villarreal au Spotify Camp Nou pour un match de Liga opposant le leader du championnat à une équipe du Sous-marin jaune qui cherche à réduire son retard sur la première moitié du classement.

L’équipe de Hansi Flick aborde cette rencontre en grande forme sur la scène nationale, après avoir battu l’Atlético de Madrid à l’extérieur lors de sa dernière sortie en championnat. Elle doit sa première place à une attaque prolifique, même si ses défaites consécutives contre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain plus tôt cet automne ont rappelé que la concurrence au sommet du football européen reste féroce.

Villarreal arrive au Camp Nou dans une situation plus compliquée. La lourde défaite 6-0 contre le PSG en Ligue des champions a révélé de véritables faiblesses, mais l’équipe d’Inigo Perez a réagi avec une victoire maîtrisée 2-0 face à Getafe en Liga. Elle devra faire preuve de la même résilience contre l’équipe la plus en forme du championnat.

Le bilan des confrontations entre ces deux clubs est loin d’être à sens unique, et Villarreal a montré ces dernières saisons qu’il était capable de repartir de Barcelone sans rien laisser à son adversaire. Cette affiche a donné lieu à des scores parfois spectaculaires, et rien ne laisse présager un après-midi facile pour l’équipe qui reçoit.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Barcelone - Villarreal en direct, poursuivez votre lecture.

Les options de streaming pour Barcelone - Villarreal sont présentées ci-dessous. ExpressVPN est disponible pour les supporters qui ont besoin d’accéder à des diffusions soumises à des restrictions géographiques depuis l’étranger.

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