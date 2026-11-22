Comment regarder Barcelone - Villarreal avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Barcelone reçoit Villarreal au Spotify Camp Nou pour un match de Liga opposant le leader du championnat à une équipe de Villarreal qui cherche à se rapprocher de la première moitié du classement.

L’équipe de Hansi Flick aborde cette rencontre sur une bonne dynamique en championnat, après sa victoire sur le terrain de l’Atlético de Madrid lors de sa dernière sortie en Liga. Sa première place repose sur une attaque prolifique, même si ses deux défaites consécutives face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain plus tôt cet automne ont rappelé que la concurrence reste féroce au sommet du football européen.

Villarreal se présente au Camp Nou dans une situation plus compliquée. La lourde défaite 6-0 contre le PSG en Ligue des champions a révélé de réelles faiblesses, mais l’équipe d’Inigo Perez a réagi en s’imposant avec maîtrise 2-0 face à Getafe en Liga. Elle devra faire preuve de la même capacité de réaction contre l’équipe en forme du championnat.

Le bilan des confrontations entre ces deux clubs est loin d’être à sens unique, et Villarreal a montré ces dernières saisons qu’il était capable de repartir de Barcelone en ne laissant rien à son adversaire. Cette affiche a donné lieu à des scores parfois surprenants, et les locaux n’ont guère de raisons de s’attendre à un après-midi facile.

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