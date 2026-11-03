Le Barça impose une véritable malédiction historique aux clubs anglais lorsqu'il s'agit de les affronter sur ses terres dans les compétitions européennes.

Selon les statistiques du site officiel de la Ligue des champions, le Barça n'a connu aucune défaite lors de ses 15 derniers matchs disputés face à eux, avec 10 victoires et 5 nuls.

La dernière défaite du club catalan sur son terrain face à un adversaire anglais remonte à la saison 2006-2007, lorsqu'il s'était incliné face à Liverpool sur le score de 2-1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Depuis, aucune équipe anglaise n'a réussi à rééditer cet exploit, et Aston Villa se trouve désormais devant un défi difficile pour briser cette série.

Les confrontations européennes entre le Barça et Aston Villa ne se limitent pas au test à venir, puisque les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises, à deux occasions sous la forme d'un aller-retour.

Prochains matchs BAR Ligue des Champions 15:00 AVL Regarder

L'avantage était revenu au Barça en quart de finale de la Coupe UEFA lors de la saison 1977-1978, après avoir validé sa qualification sur le score cumulé de 4-3, à la suite d'un nul 2-2 à l'extérieur et d'une victoire au retour deux buts à un.

Mais Aston Villa a pris sa revanche en Supercoupe de l'UEFA en 1982, après avoir dominé le club catalan sur le score cumulé de 3-1, malgré une défaite à l'aller sur son terrain un but à zéro, avant de renverser la situation grâce à une large victoire trois buts à zéro lors du match retour.

Sur le plan des performances individuelles, Lamine Yamal se rapproche d'un exploit historique en Ligue des champions, lui qui a inscrit 13 buts dans la compétition avant d'avoir atteint ses vingt ans, égalant ainsi le record détenu par le Français Kylian Mbappé. Il ne lui manque plus qu'un seul but pour prendre seul la tête de ce classement.

En revanche, les déplacements sur les pelouses espagnoles ne semblent pas être une tâche aisée pour Aston Villa, qui n'a remporté qu'une seule victoire en huit matchs européens disputés en Espagne, pour trois nuls et quatre défaites.

L'unique victoire du club anglais est intervenue sur le score de 1-0 face au Celta Vigo, lors du match aller du deuxième tour de la Coupe UEFA de la saison 1998-1999, ce qui rend sa mission encore plus difficile face au Barça.