Barcelone - Un accord avec l'Inter pour Rakitic ?

Selon la presse espagnole, un accord aurait été trouvé entre le Barça et l'Inter pour le transfert d'Ivan Rakitic cet été.

Ivan Rakitic pourrait quitter Barcelone cet été après cinq années passées en Catalogne. Les Blaugrana seraient en effet sur le point de trouver un accord financier avec l' pour le transfert de leur milieu de terrain croate. Un départ qui pourrait se conclure autour de 50 millions d'euros, à en croire le Mundo Deportivo.

Après l'élimination subie en demi-finale de contre (3-0, 0-4), le Barça souhaiterait en effet renouveler son effectif en vue de la saison prochaine. Alors que l'arrivée de Frenkie de Jong en provenance de l' est déjà actée pour cet été, d'autres pourraient suivre comme celle de son coéquipier Matthijs de Ligt.

A l'inverse, des départ sont à prévoir. Ivan Rakitic fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club pour laisser la place aux nouveaux arrivants. Le Croate pourrait donc prendre la direction du troisième de , qui ambitionne de se renforcer cet été pour briller en Ligue des champions la saison prochaine après avoir échoué à sortir des poules cette saison. Les Nerrazzuri seraient également à la recherche d'un entraîneur à la hauteur de ces espérances et l'arrivée d'Antonio Conte est également évoquée.

Il faudra tout de même pour les Intéristes convaincre le principal intéressé, qui a encore récemment clamé son envie de rester à Barcelone : "Je ne veux être nulle part ailleurs, confiait-il la semaine passée. J'espère que le club, le président, le coach et les supporters sont du même avis et qu'ils m'annonceront que je reste ici pour 3 années supplémentaires. J'aimerais bien dire que j'ai encore 3 ans de contrat et que je vais rester 3 ans de plus. Tout peut arriver dans le football mais je suis très tranquille." Le contrat de Rakitic à Barcelone se termine en juin 2021.

Arrivé à Barcelone à l'été 2014 en provenance de Séville contre 18 millions d'euros, Ivan Rakitic a été un élément moteur des cinq dernières saisons du club. Au cours de cette période il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015, ainsi que quatre . A 31 ans, le finaliste de la dernière Coupe du Monde pourrait donc aller chercher un nouveau challenge dans un nouveau championnat.