Barcelone traîne dans le dossier Marmoush : Newcastle prépare 65 millions d'euros pour le rafler

Newcastle United se prépare à s'engager avec force dans la course à la signature de l'Égyptien Omar Marmoush, attaquant de Manchester City, alors que les rumeurs se multiplient sur un possible départ du joueur de l'Etihad Stadium au cours de l'actuel mercato estival.

Marmoush suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, à un moment où son avenir avec Manchester City semble ouvert à toutes les possibilités, après avoir peiné à s'imposer comme titulaire dans l'effectif de l'équipe.

Le site « CaughtOffside » a indiqué qu'il existe une réelle possibilité de voir Omar Marmoush quitter Manchester City lors de ce mercato, notamment parce qu'il n'a pas encore réussi à s'imposer dans le onze de départ de l'équipe.

L'international égyptien reste dans le viseur de plusieurs clubs, Tottenham Hotspur et Barcelone se distinguant parmi les principaux prétendants à ses services, selon le site « CaughtOffside ».

Malgré cela, les démarches des clubs intéressés par le recrutement de Marmoush paraissent relativement lentes jusqu'à présent, le joueur ne semblant pas figurer en tête de la liste des priorités de l'un de ces clubs, en dépit d'une réelle estime de ses qualités du côté de Barcelone.

Le club catalan est à la recherche de transferts peu coûteux pour renforcer sa ligne offensive, en particulier au vu du coût élevé d'une signature de Julian Alvarez, ce qui pourrait faire de Marmoush une option plus réaliste pour Barcelone.

De son côté, Tottenham inscrit également Marmoush dans ses plans, et quelques contacts informels ont déjà eu lieu au sujet du joueur. Toutefois, il apparaît que le club londonien se concentre pour l'instant sur d'autres priorités sur le marché des transferts, au premier rang desquelles le duo Savinho et Cody Gakpo, ce qui explique la lenteur de ses démarches en direction de l'attaquant de Manchester City.

Newcastle entre dans la course pour Marmoush

Newcastle United constitue une destination intéressante à suivre au cours de la période à venir, compte tenu de la volonté du club de recruter Marmoush et de sa grande puissance financière qui lui permet de se montrer très actif sur le marché des transferts.

Il semble que le joueur égyptien, âgé de 27 ans, représente l'option idéale dont Newcastle a besoin actuellement, en particulier après un été difficile marqué par le départ de plusieurs des principales stars de l'équipe.

Anthony Gordon a rejoint Barcelone, tandis que Sandro Tonali est parti à Tottenham, en plus du transfert de Bruno Guimarães à Arsenal.

Cela a permis à Newcastle d'engranger des sommes considérables, grâce aux importantes recettes qu'il tirera de la vente de ces joueurs, ce qui pourrait lui donner les moyens de financer le transfert de Marmoush et de répondre aux exigences financières de Manchester City.

65 millions d'euros pour boucler l'affaire ?

Des experts et spécialistes du marché des transferts s'attendent à ce que Newcastle soit dans une position idéale lui permettant de satisfaire les exigences financières de Manchester City, qui oscillent entre 60 et 65 millions d'euros, afin d'obtenir les services de Marmoush.

Une source a déclaré au site « CaughtOffside » : « Newcastle est conscient de la nécessité de conclure des transferts solides pour renforcer sa ligne offensive ; les attaquants recrutés par le club l'été dernier n'ont pas répondu aux attentes, et de sérieux doutes entourent l'avenir de Nick Woltemade, tandis que Marmoush occupe une place de premier plan sur leur liste. »

Et d'ajouter : « L'affaire ne sera pas bon marché, mais Newcastle subit des pressions pour conclure un transfert d'envergure de ce type à l'heure actuelle, en particulier après les importantes recettes financières qu'il a réalisées grâce à la vente de joueurs. Et bien qu'il n'y ait pas encore de démarche officielle, cela mérite assurément d'être suivi. »

En revanche, Manchester City ne semble pas contraint de vendre Marmoush, d'autant que le joueur pourrait avoir besoin de rester dans les rangs de l'équipe pour apporter la profondeur d'effectif requise la saison prochaine.

Néanmoins, la plupart des intermédiaires au fait de la situation de l'attaquant international égyptien s'attendent à ce que le club anglais soit prêt à accepter son départ si une offre financière adéquate se présente.

Ainsi, les prochains jours pourraient devenir une étape décisive pour l'avenir de Marmoush, avec l'entrée de Newcastle dans la course aux côtés de Tottenham et de Barcelone, d'autant que la puissance financière du club anglais pourrait lui conférer un net avantage dans la course à la signature de l'attaquant égyptien.