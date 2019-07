Barcelone, Tebas ne veut pas du retour de Neymar : "Il n'est pas un bon exemple"

L'international brésilien est annoncé de retour en Catalogne, mais le président de la Liga préfèrerait que ce transfert n'ait pas lieu.

Le cas Neymar divise. Que ce soit du côté de Paris ou de Barcelone, l'avenir du Brésilien divise. Certains observateurs pensent que le club de la capitale ferait une belle erreur en s'en séparant tandis que d'autres pensent qu'une vente serait une bonne solution afin de réinvestir l'argent de son transfert afin de renforcer le PSG à d'autres postes alors qu'à Barcelone aussi l'opinion est partagée. En effet, beaucoup sont pour le retour du Brésilien.

Il faut dire que Neymar a marqué le Barça en formant un trio impressionnant en compagnie de Lionel Messi et Luis Suarez en attaque. Les anciens joueurs du club qui se sont exprimés ont tous affiché leur enthousiasme concernant un retour de l'ancien numéro 11 du . Mais Neymar a également ses détracteurs. Et c'est en grande partie en raison de la manière dont il est parti du FC Barcelone à l'été 2017. Un départ qui n'est toujours pas passé.

Le comportement de Neymar mis en question

L'article continue ci-dessous

Javier Tebas, président de la , est réputé pour envoyer des tacles à outrance au PSG concernant le fair-play financier. Le président de la a pris position dans le dossier Neymar et il fait partie des détracteurs concernant le retour du Brésilien en Catalogne : "Je préfère que Neymar ne retourne pas au Barça. Nous voulons toujours amener de bons joueurs, mais dans le cas de Neymar, son comportement n’est pas bon pour la Liga car au final, la nouvelle est que le joueur a fait ceci ou cela".

"Nous avons beaucoup travaillé dans la Liga pour maintenir les valeurs et nous ne voulons pas changer l'image. Il peut être un excellent joueur, mais le comportement est très important dans les valeurs que nous transmettons dans la compétition. Si en dehors du terrain, il n'est pas un exemple correct, je préfère qu'il ne retourne pas en Liga car il n'est pas un bon exemple", a ajouté Javier Tebas au micro de la radio Onda Cero.

Bien évidemment les conseils du président de la Liga n'entreront pas en ligne de compte pour le FC Barcelone au moment de faire leur choix de faire revenir Neymar ou non. Néanmoins, le Brésilien divise de plus en plus et s'il est amené à retourner au FC Barcelone, il devra reconquérir une partie du public catalan et espagnol avec de très belles performances sur le terrain pour redorer son image parfois ternie en raison de son comportement en dehors du terrain.