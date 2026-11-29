Selon le quotidien espagnol « Sport », Barcelone suit de près l'évolution de Gadou, alors que le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League s'intéressent également au joueur, dont la cote a grimpé depuis son arrivée à Dortmund.
Le rapport indique que le club allemand a recruté le défenseur français en provenance du Red Bull Salzbourg pour 12 millions d'euros l'été dernier, une opération qui illustre la politique constante de Dortmund, fondée sur la détection et le développement de jeunes talents, avant d'en tirer profit sur le plan sportif ou de les revendre plus tard à un prix plus élevé.
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Gadou s'est illustré mardi dernier face à Arsenal en Ligue des champions, en délivrant une passe décisive à son coéquipier Maximilian Beier, auteur de l'égalisation à la 55e minute, la rencontre se terminant sur le score de 1-1.
Le jeune défenseur a lancé une belle percée depuis l'arrière avant de servir son coéquipier dans la surface, une action largement saluée après la rencontre.
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Gadou possède une polyvalence tactique qui lui permet d'évoluer en défense centrale, mais aussi au poste de latéral droit.
Un atout qui lui confère une valeur supplémentaire aux yeux des clubs à la recherche de défenseurs capables d'occuper plusieurs rôles.
Du haut de son 1,95 m, il se distingue par sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à dominer les duels aériens, ainsi que par sa qualité balle au pied et sa relance depuis la ligne arrière.
Gadou a commencé sa carrière en France à l'ES Nangis, avant de rejoindre l'académie du Paris Saint-Germain en 2020, à l'âge de 13 ans.
Il s'est fait remarquer avec les équipes de jeunes et a même figuré dans le groupe professionnel lors de certains matchs sous la direction de Luis Enrique, sans toutefois disputer la moindre rencontre officielle.
En septembre 2024, il a rejoint le club autrichien du Red Bull Salzbourg, où il a eu sa chance en équipe première.
Sous le maillot de Salzbourg, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, avant de rejoindre le Borussia Dortmund en mai dernier, avec un contrat courant jusqu'en 2031.
Le club allemand a affirmé suivre l'évolution du joueur depuis son passage au Paris Saint-Germain et voir en lui un grand potentiel et un avenir prometteur.
Sur le plan international, Gadou a représenté les sélections de jeunes françaises, des moins de 16 ans aux moins de 19 ans, et a été le capitaine de son pays lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2024.
Il a également disputé huit matchs avec l'équipe de France des moins de 19 ans.
Selon « Sport », Barcelone étudie la progression du défenseur français dans le cadre de son suivi du marché des jeunes talents, alors que son prix pourrait atteindre environ 50 millions d'euros si Dortmund décidait de le vendre l'été prochain.
Le rapport estime que « les bonnes relations entre les deux clubs pourraient aider Barcelone si ce suivi se transformait en démarche officielle ».