Partager Suivez GOAL sur Google

La direction sportive de Barcelone a placé sous surveillance le jeune défenseur français du Borussia Dortmund, Joane Gadou, en raison de la progression remarquable du joueur de 19 ans, devenu l'un des noms montants au poste de défenseur central en Bundesliga.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Sport », Barcelone suit de près l'évolution de Gadou, alors que le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League s'intéressent également au joueur, dont la cote a grimpé depuis son arrivée à Dortmund.

Le rapport indique que le club allemand a recruté le défenseur français en provenance du Red Bull Salzbourg pour 12 millions d'euros l'été dernier, une opération qui illustre la politique constante de Dortmund, fondée sur la détection et le développement de jeunes talents, avant d'en tirer profit sur le plan sportif ou de les revendre plus tard à un prix plus élevé.

À lire aussi

Meilleurs contributeurs offensifs en Europe : Mbappé deuxième, Yamal en tête

Sur les 13 dernières années : Zabiri, l'attaquant le plus redoutable de Liga hors Real Madrid et Barcelone

Gadou s'est illustré mardi dernier face à Arsenal en Ligue des champions, en délivrant une passe décisive à son coéquipier Maximilian Beier, auteur de l'égalisation à la 55e minute, la rencontre se terminant sur le score de 1-1.

Publicité Publicité

Le jeune défenseur a lancé une belle percée depuis l'arrière avant de servir son coéquipier dans la surface, une action largement saluée après la rencontre.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Gadou possède une polyvalence tactique qui lui permet d'évoluer en défense centrale, mais aussi au poste de latéral droit.

Un atout qui lui confère une valeur supplémentaire aux yeux des clubs à la recherche de défenseurs capables d'occuper plusieurs rôles.

Publicité

Du haut de son 1,95 m, il se distingue par sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à dominer les duels aériens, ainsi que par sa qualité balle au pied et sa relance depuis la ligne arrière.

Gadou a commencé sa carrière en France à l'ES Nangis, avant de rejoindre l'académie du Paris Saint-Germain en 2020, à l'âge de 13 ans.

Publicité

Il s'est fait remarquer avec les équipes de jeunes et a même figuré dans le groupe professionnel lors de certains matchs sous la direction de Luis Enrique, sans toutefois disputer la moindre rencontre officielle.

En septembre 2024, il a rejoint le club autrichien du Red Bull Salzbourg, où il a eu sa chance en équipe première.

Publicité

Sous le maillot de Salzbourg, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, avant de rejoindre le Borussia Dortmund en mai dernier, avec un contrat courant jusqu'en 2031.

Le club allemand a affirmé suivre l'évolution du joueur depuis son passage au Paris Saint-Germain et voir en lui un grand potentiel et un avenir prometteur.

Publicité

Sur le plan international, Gadou a représenté les sélections de jeunes françaises, des moins de 16 ans aux moins de 19 ans, et a été le capitaine de son pays lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2024.

Il a également disputé huit matchs avec l'équipe de France des moins de 19 ans.

Publicité

Selon « Sport », Barcelone étudie la progression du défenseur français dans le cadre de son suivi du marché des jeunes talents, alors que son prix pourrait atteindre environ 50 millions d'euros si Dortmund décidait de le vendre l'été prochain.

Le rapport estime que « les bonnes relations entre les deux clubs pourraient aider Barcelone si ce suivi se transformait en démarche officielle ».