Barcelone - Suarez : "Je pense que je peux encore apporter à ce club"

L'attaquant blaugrana réfute toute intention de quitter le club dès cet été, dans la foulée d'une saison compliquée pour l'équipe.

Luis Suarez s'est exprimé sur sa situation au Barça dans une interview à El Pais, réclamant notamment du temps après une saison bien compliquée pour les Catalans, balayés en quarts de finale de par le (2-8).

"Nous sommes tous responsables. Il ne serait pas juste de désigner un seul coupable, a tout d'abord tempéré l'Uruguayen, annoncé parmi les potentiels partants cet été. Personne ne peut douter de mon engagement à Barcelone."

L'intéressé assure être prêt à prendre place su le banc la saison prochaine : "Evidemment. Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours accepté au cours de ma carrière. La concurrence est toujours intéressante et si l’entraîneur considère que je dois prendre place sur le banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donneront. Je pense que je peux encore apporter à ce club."

"Il y a parfois un manque de mémoire"

Enfin, l'attaquant a demandé à ce que des jugements définitifs ne soient pas émis à propos de son équipe, prenant comme exemple... le battu la saison dernière par l' et très bon cette année.

"Quand vous parlez des poids lourds du vestiaire, les regards se tournent vers ceux qui sont au club depuis longtemps. C’est normal, mais il y a beaucoup de tromperie dans tout cela", a-t-il estimé.

"Car en réalité, tout change d’une année sur l’autre. Je n’aime pas comparer, chaque situation est différente, mais je me souviens qu’à Madrid, l’année où l’Ajax élimine le club de la Ligue des champions, les gens ont dit que Kroos était terminé, que Modric devait partir. Ils ont même dit que Ramos était un désastre et qu’il ne valait plus rien. Tout s’est bien passé pour eux l’année suivante."

Et le Pistolero de conclure : "Je pense honnêtement qu’il y a parfois un manque de cohérence, de patience et surtout de mémoire."