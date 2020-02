Barcelone - Setien : "Ansu Fati a besoin de tranquilité et de confiance"

Auteur de son premier doublé en Liga, le jeune blaugrana a été félicité par son nouvel entraîneur après la rencontre.

Le Barça a renoué avec la victoire ce dimanche en championnat contre (2-1). Un succès acquis en première période grâce à un doublé de sa nouvelle pépite Ansu Fati, révélation de la saison côté blaugrana. À seulement 17 ans, le natif de -Bissau est devenu le plus jeune jouer à réaliser une telle performance dans le championnat espagnol.

"C'est un garçon qui émerge, il a un grand potentiel et il faut comprendre qu'il est jeune et lui donner la tranquillité et la confiance pour qu'il puisse exploiter tout ce qu'il a en lui", a déclaré Quique Setien après le coup de sifflet final.

"En dehors des deux buts, qui sont extraordinairement précieux, je reconnais le travail qu'il a fait en défense pour aider l'équipe. Il nous a donné deux buts et de nombreuses solutions, il nous aide beaucoup."

"La seconde période était étrange"

Le technicien catalan est également revenu sur les deux visages affichés par son équipe entre une première mi-temps dominée et une deuxième plus compliquée. "Je ne sais pas pourquoi, la seconde période était étrange", a-t-il commenté.

"Nous étions assez déséquilibrés, ces mouvements que vous ne finissez pas deviennent des opportunités pour eux, ils sont une bonne équipe, ils nous ont beaucoup compliqué les choses. Mais nous devons donner beaucoup de crédit à la première mi-temps que nous avons faite, nous nous améliorons sur de nombreux aspects et aujourd'hui nous avons eu un début extraordinaire, presque toutes les actions ont fini par des situations dangereuses."