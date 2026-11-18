Comment regarder Barcelone - Servette avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

Barcelone reçoit l’équipe féminine du Servette à l’Estadi Johan Cruyff en Ligue des champions féminine de l’UEFA. L’équipe de Pere Romeu espère s’appuyer sur une série de résultats contrastés, tant en championnat que sur la scène européenne.

Barcelone aborde cette rencontre à la deuxième place du classement de la Ligue des champions féminine, un rang qui reflète sa qualité, mais aussi la pression de devoir suivre le rythme en tête. Lors de son dernier match de la phase de ligue, le club a fait match nul 1-1 face à l’équipe féminine d’Arsenal. Malgré sa domination dans la possession du ballon, il n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire.

Le Servette traverse une période difficile. L’équipe de Cristian Toro Maspero occupe la 14e place du classement de la Ligue des champions féminine et peine à trouver de la régularité, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches dans la compétition. Une lourde défaite 8-0 contre Lyon et un revers 5-1 face à HB Køge illustrent l’écart qui la sépare des clubs européens les plus solides.

Les derniers résultats de Barcelone en Liga F ont également révélé certaines fragilités. Un nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruña le week-end dernier a interrompu une bonne série en championnat, qui comprenait notamment une victoire 5-1 face à Madrid Femenino et un succès 4-0 sur le terrain du FC Badalona.

Le Servette a tout de même signé une victoire 5-1 contre Oud-Heverlee Leuven fin octobre, son résultat le plus marquant de la campagne jusqu’ici. Reste à savoir s’il pourra rééditer cette performance face à Barcelone, qui évoluera à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct cette rencontre de Ligue des champions féminine.

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