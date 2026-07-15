Barcelone se heurte une nouvelle fois à l'impasse de San Mamés. Après les échecs des transferts de Nico Williams durant les étés 2024 et 2025, un autre nom de l'Athletic Bilbao resurgit avec force dans les couloirs du club catalan.

Selon le journaliste Víctor Navarro, qui s’exprimait sur les ondes de « Cadena Cope », le défenseur central international Aymeric Laporte aurait été proposé au Barça ces dernières heures pour renforcer l’arrière-garde.

Âgé de 31 ans et futur trentenaire le 27 mai, le défenseur est vu comme le complément parfait de Pau Cubarsi, avec qui il a formé la charnière centrale de la sélection espagnole jusqu’en finale de la Coupe du monde. Ce défenseur gaucher constituerait la réponse idéale au problème récurrent du Barça, privé de latéral gauche depuis le départ d’Iñigo Martínez.

Si le profil séduit sur le plan sportif, le dossier s’annonce complexe : le défenseur basque est revenu à Bilbao il y a seulement dix mois, en provenance d’Al-Nassr (Arabie saoudite) contre un chèque de 10 millions d’euros.

Laporte est lié par un contrat à long terme jusqu’en 2028, perçoit un salaire élevé et constitue un pilier du nouveau projet du club, désormais dirigé par l’entraîneur allemand Edin Terzić, successeur d’Ernesto Valverde.

Ces discussions interviennent alors que les relations entre les deux clubs sont tendues, l’Athletic ayant déjà refusé à deux reprises de céder Neco Williams au Barça. Bilbao n’est donc guère disposé à faire preuve de souplesse.

Cet intérêt n’est pas nouveau : le nom de Laporte a déjà été associé à Barcelone à plusieurs reprises. En hiver 2017-2018, l’Athletic avait déjà refusé de négocier avec le Barça, précipitant son départ pour Manchester City. Le défenseur avait aussi envisagé de revêtir la tunique blaugrana avant son exil saoudien à l’été 2023, mais des contraintes financières et administratives avaient bloqué l’opération.

Dans l’équation, le Barça doit concilier l’impératif sportif d’un défenseur central gaucher aux qualités de Laporte et la réalité d’un dialogue tendu avec un interlocuteur peu enclin à faciliter les choses. La question se pose donc : les Blaugrana vont-ils rejouer le scénario Nico Williams et brûler leurs dernières cartouches pour une opération qui, depuis San Mamés, paraît déjà perdue d’avance ?