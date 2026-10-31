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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Barcelone se retire : le joyau de Manchester United a un pied au Real Madrid

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Le transfert de JJ Gabriel vers le Real Madrid est plus proche que jamais, après que le jeune joueur anglais a rejeté la dernière offre du Paris Saint-Germain, réaffirmant ainsi sa volonté de poursuivre sa carrière en Liga, un pas qui ouvre la voie au club madrilène pour conclure l'affaire.

Selon le quotidien espagnol « Sport », l'avenir de JJ Gabriel est désormais plus clair, bien que le joueur continue de garder le silence sur sa prochaine destination, dans l'attente de l'annonce officielle de la fin de son lien avec Manchester United et de l'obtention de son passeport chypriote, qui lui permettra de mener à bien les démarches de son enregistrement en tant que joueur sur le continent européen.

Néanmoins, les derniers jours ont été marqués par quelques mouvements et réunions qui ont dissipé les doutes restants quant au club qui accueillera le prometteur talent anglais.

Au cours des derniers jours, les dernières nouvelles concernant l'avenir de JJ Gabriel étaient liées au Paris Saint-Germain, des rapports anglais ayant affirmé que le club français n'avait pas abandonné ses tentatives de recruter le jeune milieu de terrain et avait travaillé à améliorer son offre sur les plans sportif et financier, dans une ultime tentative de le convaincre, lui et son entourage, par son projet.

Le Paris Saint-Germain a de nouveau mis en avant sa puissance financière et son projet sportif ambitieux, porté par le club, ainsi que la personnalité audacieuse de Luis Enrique dans sa gestion des jeunes joueurs, dans le but de dépasser les réserves initiales exprimées par JJ Gabriel.

Après plusieurs jours de contacts avec le Paris Saint-Germain, la réponse de JJ Gabriel et de son agent est venue confirmer qu'aucun changement n'était intervenu dans leur position initiale. Et bien que le joueur apprécie l'offre parisienne, il estime que la poursuite de son développement footballistique ne nécessite pas de quitter la Premier League pour rejoindre le football français.

JJ Gabriel ne s'est pas contenté de rejeter la dernière offre du Paris Saint-Germain, il a aussi réaffirmé que son souhait était de jouer en Liga, où il estime que toutes les conditions sont réunies pour mettre en valeur son potentiel et rejoindre le plus rapidement possible l'élite des footballeurs à l'échelle mondiale.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

La voie est libre

Avec la sortie du Paris Saint-Germain de la course au recrutement du joueur, à moins de changements radicaux de dernière minute, il est désormais possible d'affirmer que JJ Gabriel portera le maillot blanc dans un futur proche.

De même, la bataille attendue entre le Barça et le Real Madrid pour s'attacher les services du talent anglais semble en grande partie tranchée.

Des sources au sein du Barça ont confirmé l'existence de contacts avec Ali Barat, l'agent du joueur, pour étudier la possibilité de recruter JJ Gabriel, mais ces mêmes sources ont ensuite souligné que le club catalan était resté loin de la concurrence pour s'attacher les services du joueur, comme l'a confirmé Deco, le directeur sportif du Barça.

En revanche, l'entourage de JJ Gabriel, qui l'a accompagné lors de son séjour à Castelldefels ces derniers jours, n'a pas été aussi clair quant à la position du Barça. Le joueur attendait l'achèvement des étapes requises pour étudier les offres qui lui étaient présentées et l'obtention du passeport qui lui permet de s'enregistrer en tant que joueur ressortissant de l'Union européenne.

Il apparaît clairement que l'offre du Barça n'était pas destinée à rivaliser avec celles présentées par le Paris Saint-Germain, et surtout par le Real Madrid, mais qu'elle reposait sur le souhait initial du joueur de rejoindre les rangs du club catalan.

Au vu des résultats des dernières négociations, le tableau est devenu plus clair que jamais : le Bayern Munich est sorti de la course à un stade précoce, le Barça a choisi de se tenir à l'écart d'une énorme enchère financière, tandis que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à convaincre le joueur par son projet sportif, le Real Madrid restant le seul club prêt à assumer un coût dépassant les 10 millions d'euros, en échange d'un contrat s'étendant sur les trois prochaines saisons, en plus d'un ensemble d'exigences sportives.

Tous les indicateurs laissent penser que la prochaine destination de JJ Gabriel sera le stade Santiago Bernabéu, bien que l'annonce officielle définitive du transfert soit encore attendue.

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