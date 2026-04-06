Barcelone se met officiellement en quête d'un remplaçant pour Lewandowski dans la Bundesliga

Le FC Barcelone s'est officiellement mis en quête d'un nouvel attaquant, en prévision du départ de sa star polonaise, Robert Lewandowski, dont le contrat expire à la fin de la saison en cours.

Robert Lewandowski vit une situation d'incertitude quant à son avenir à Barcelone, alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, ce qui a ouvert la voie à la polémique au sein du club catalan quant à l'opportunité de le garder ou non.

Bien que la direction ait laissé entendre la possibilité de prolonger le contrat du vétéran attaquant polonais, cette question reste clairement source de division, d'autant plus que certains responsables s'en tiennent à l'option du renouvellement, tandis que d'autres estiment qu'il est nécessaire de tourner la page sur le plan offensif lors du mercato estival.

De son côté, le journal « Sport » a indiqué que l’attaquant kosovar Vesnik Aslani s’est à nouveau illustré en Bundesliga cette semaine en marquant un superbe but contre Mayence, mais qu’il n’a pas pu empêcher la défaite de Hoffenheim (1-2). et son équipe reste en lice pour une qualification en Ligue des champions, occupant actuellement la cinquième place à seulement trois points de la tête du classement, grâce en grande partie aux performances de son attaquant vedette.

Le journal a souligné que le joueur kosovar n'est pas un attaquant traditionnel. Son style correspond plutôt à celui d'un attaquant moderne, capable de se déplacer en dehors de la surface de réparation, de coordonner son jeu avec ses coéquipiers, de se projeter sur les ailes et de créer des occasions offensives partout sur le terrain.

Alors que l'avenir de Lewandowski reste incertain, Aslani pourrait être le remplaçant de l'attaquant polonais.

La direction sportive de Barcelone suit son évolution depuis des mois, le considérant comme une option financièrement intéressante sur le marché, avec un potentiel de progression. Comme l'a révélé son agent, Ayman Dahmani, Barcelone a officiellement demandé des informations sur sa situation.

Cette démarche confirme que le nom d'Aslani figure sur la table de Deco, le directeur sportif du Barça, dans le cadre des plans sportifs du club. Dans ce contexte, le prix de l'attaquant, qui pourrait être inférieur à 30 millions d'euros, constitue une option réaliste.

Le joueur lui-même n'échappe pas au battage médiatique. Après sa dernière performance époustouflante, Aslani a évoqué son avenir et l'a associé à Barcelone, sans fermer la porte à un éventuel transfert, déclarant : « Laissez-moi d'abord jouer au football, puis nous en parlerons à la fin de la saison ».

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