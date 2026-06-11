Barcelone reste à l’affût, tandis que l’Arabie saoudite se positionne : Kane pourrait-il surprendre le Bayern Munich ?

Le Bayern Munich redoute de perdre son attaquant anglais Harry Kane gratuitement l’été prochain, en raison de divergences persistantes avec la direction du club bavarois.

L’avant-centre, qui s’apprête à mener l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 (les Three Lions figurent dans le groupe 12 avec la Croatie, le Ghana et le Panama), dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2027, l’attaquant disposait d’une clause de départ cet été ; clause qui a toutefois expiré il y a quelques semaines.

Si le Bayern souhaite conserver son capitaine et n’envisage pas de le céder malgré l’intérêt de clubs comme Barcelone, la situation n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît, selon le magazine allemand « Kicker ».

Selon le magazine allemand, des « désaccords latents » subsistent au sujet des clauses et de la durée du futur contrat.

Plusieurs clubs aux moyens importants surveillent la situation, et son nom a été récemment associé au FC Barcelone, même si les Blaugranas semblent désormais privilégier la piste menant à Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Selon le magazine, l’Angleterre ou l’Arabie saoudite pourraient être ses destinations si le joueur quittait le Bayern, mais aucun détail supplémentaire n’a été révélé.

Plusieurs clubs espèrent toujours recruter Kane, et des offres alléchantes ne sont pas à exclure.

Le Bayern estime toutefois être en position de force, le joueur n’ayant pas activé de clause libératoire. Problème : il ne reste qu’une année de contrat à Kane, et l’attaquant détient actuellement un levier plus important que le club allemand. Il pourrait partir gratuitement dans un an ou négocier avec le club de son choix dès janvier 2027.

Rappelons que l’attaquant a brillé cette saison sous le maillot bavarois : 51 matchs, 61 buts et 7 passes décisives, un doublé national (Bundesliga et Coupe d’Allemagne) et une demi-finale de Ligue des champions.