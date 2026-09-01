Barcelone a bouclé le transfert de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus en provenance d'Arsenal, l'une des opérations les plus marquantes du club lors de l'actuel marché des transferts, après avoir réussi à l'enrôler pour seulement 10 millions d'euros, avec la conviction en interne que le joueur représente une opportunité de marché qu'il serait difficile de laisser passer.

Selon le quotidien espagnol Sport, Jesus ne figurait pas dans les plans de Mikel Arteta pour la saison en cours, alors qu'il ne lui restait plus qu'une seule année de contrat avec Arsenal, ce qui a poussé le joueur et le club anglais à chercher une nouvelle destination, avant que Barcelone ne bouge et ne conclue l'affaire en fin de semaine.

Jesus, âgé de 29 ans, est arrivé à Barcelone après s'être remis d'une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant près de 11 mois depuis 2025, mais il a lui-même assuré que sa condition physique était désormais bonne, déclarant à son arrivée à l'aéroport d'El Prat que « le genou est parfait », avant de passer avec succès la visite médicale.

Barcelone s'était d'abord entendu avec le joueur sur un contrat de deux ans, avec la possibilité d'une prolongation d'une troisième année selon des conditions et des objectifs précis, mais le club a finalement décidé de modifier l'accord et de lui accorder un contrat ferme de 3 ans.

Cette décision reflète la confiance de Barcelone dans la capacité de Jesus à retrouver son meilleur niveau, d'autant que le club voit en lui un renfort important pour la ligne d'attaque, qui manquait d'une véritable alternative fixe au poste d'avant-centre pur, à l'exception du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, avec la possibilité de recourir à Raphinha à ce poste.

Jesus devrait hériter du numéro 9 que portait le Polonais Robert Lewandowski, pour entamer une nouvelle étape de sa carrière au sein de Barcelone, où il lui sera demandé de prouver rapidement qu'il est prêt lors des prochains entraînements.

Le club n'exclut pas la possibilité que l'attaquant brésilien intègre la liste de l'équipe pour affronter Valence dimanche, mais le staff technique ne veut pas précipiter son lancement, surtout après la longue période d'absence qu'a connue le joueur.