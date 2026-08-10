Comme l’a appris lundi l’agence de presse AFP auprès du club de Torres, le FC Barcelone, le champion d’Espagne a rejeté une offre de 40 millions d’euros du vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, pour l’attaquant.

« Les négociations entre le Barça et le PSG se poursuivent », a toutefois indiqué une source du club catalan. Selon plusieurs médias espagnols, Torres lui-même a déjà donné son accord pour un transfert à Paris. « J’ai un contrat avec Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais », a déclaré le joueur de 26 ans pendant la préparation de la saison aux États-Unis.

Torres avait offert à l’Espagne son deuxième titre en marquant en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine à la mi-juillet. Il évolue à Barcelone depuis un transfert de 55 millions d’euros en 2021 et a inscrit 40 buts en 94 matches officiels lors des deux dernières saisons. Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Torres a été régulièrement utilisé comme remplaçant de Robert Lewandowski.

Après le transfert de l’attaquant polonais à Chicago Fire et le départ de l’Anglais Marcus Rashford, revenu à Manchester United après un prêt, Barcelone se réorganise sur le plan offensif. Un transfert de la star argentine de l’attaque Julian Alvarez (Atlético de Madrid) n’a jusqu’à présent pas abouti, mais Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) et Anthony Gordon (Newcastle United) ont déjà été recrutés.