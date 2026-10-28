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Le FC Barcelone va contester l’amende infligée par la Fédération espagnole de football à la suite d’un différend avec l’Atlético Madrid concernant Julian Alvarez. Malgré le montant symbolique de la sanction financière, le club catalan maintient que sa conduite lors du mercato estival était parfaitement conforme au règlement.

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Le Barça conteste une sanction symbolique de la RFEF

Barcelone est prêt à poursuivre sa bataille juridique et refuse d’accepter une amende symbolique infligée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Le club a confirmé qu’il ferait appel de cette sanction de 602 €, prononcée à la suite d’une plainte officielle de l’Atletico. Le club madrilène affirme que des dirigeants du Barça ont mené des négociations interdites avec Alvarez alors qu’il était encore sous contrat au Metropolitano, ce qui a provoqué de vives tensions entre les deux géants de la Liga.

La commission extraordinaire de la RFEF a récemment conclu que Barcelone avait commis une « infraction mineure » au regard de l’article 133 du code disciplinaire de la fédération. Cette décision est intervenue après que la FIFA s’est initialement déclarée incompétente pour traiter les particularités de ce différend national.

Le Barça refuse de reconnaître toute faute

Selon SPORT, malgré le montant dérisoire de l’amende, les dirigeants du Spotify Camp Nou sont déterminés à défendre la réputation du club. Ils maintiennent avoir agi dans les règles tout au long de leurs démarches pour recruter Alvarez. Le service juridique de Barcelone estime qu’accepter la moindre amende reviendrait à reconnaître une faute.

Le club continue de soutenir qu’il a suivi la procédure habituelle en soumettant une proposition officielle à l’Atletico. Selon lui, l’absence de réponse à cette offre ne devait pas l’empêcher d’étudier la faisabilité d’un transfert, d’autant que le joueur avait exprimé son souhait de rejoindre la capitale catalane.

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Une offre sans réponse et des négociations rompues

La position ferme adoptée par les dirigeants de l’Atletico a aggravé les tensions entre les deux clubs. Tout au long de l’été, le club madrilène était déterminé à empêcher sa star de rejoindre un rival direct pour le titre. La communication a fini par être totalement rompue, alors même que Barcelone cherchait un remplaçant de renom pour Robert Lewandowski et Ferran Torres, sur le départ. L’Atletico a maintenu qu’il n’avait jamais été question de négocier.

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Enrique Cerezo, le président de l’Atletico, s’est montré particulièrement catégorique au plus fort du mercato. « Il n’y a pas eu et il n’y aura pas de négociations concernant le transfert de Julian Álvarez », a déclaré le dirigeant.

Alvarez présente publiquement ses excuses

Le joueur s’efforce de renouer avec les supporters de l’Atletico après un été marqué par l’incertitude. Après avoir marqué contre le Deportivo La Coruna, l’attaquant a saisi l’occasion de revenir sur la polémique et sur ses précédentes déclarations concernant un transfert au Barça. Le joueur de 26 ans a reconnu qu’avoir publiquement évoqué son intérêt pour un club rival était une erreur de jugement qui avait blessé les supporters qui l’avaient accueilli au Metropolitano.

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« C’était une erreur. Je comprends pourquoi les supporters sont en colère. Si j’étais supporter, je serais en colère moi aussi. Surtout après tout le soutien qu’ils m’ont apporté depuis mon arrivée », a déclaré Alvarez.