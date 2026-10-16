Lors d'un été où le Barça a démontré sa capacité à allier la réussite sportive au succès économique, le travail de Deco et de Hansi Flick a commencé à porter ses fruits de manière évidente, le club étant parvenu à renforcer la profondeur de son effectif et à faire grimper la valeur marchande de ses recrues de plus de 116 millions d'euros, à l'heure où de grands clubs encaissaient de lourdes pertes, au premier rang desquels Manchester United et Al Hilal.

Selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", Barcelone a tiré profit de son retour à la règle du fair-play financier 1:1, ce qui lui a permis de recruter des joueurs en toute normalité et a donné à la direction sportive menée par Deco les moyens de bâtir un effectif équilibré, avec au moins deux solutions à chaque poste, de niveaux proches, voire parfois supérieurs.

Cette profondeur s'est répercutée sur les performances de l'équipe, Barcelone ayant conservé son identité et son style de jeu quels que soient les noms alignés sur le terrain, pour signer dix victoires lors de ses dix premiers matches officiels, avec une moyenne de 4,3 buts par rencontre et un tir toutes les quatre minutes.

Les bénéfices ne se sont pas limités aux résultats sur le terrain : ils se sont également étendus à la valeur marchande des joueurs. Selon une étude de l'observatoire du football "CIES", Barcelone a enregistré une hausse de plus de 116 millions d'euros sur la valeur de ses recrues au cours des cinq dernières années, les joueurs locaux étant exclus des calculs.

Si l'étude avait inclus les joueurs locaux, le club catalan aurait pu prétendre à une meilleure place au classement, dominé par l'Eintracht Francfort avec une hausse de 527 millions d'euros, devant le Real Madrid et ses gains atteignant 526 millions d'euros.

Les gains du Real Madrid ont été portés par l'envolée de la valeur marchande de plusieurs de ses stars, ses plus-values réelles s'élevant à 27 millions d'euros, contre 499 millions d'euros de gains virtuels. Kylian Mbappé, arrivé libre et dont la valeur marchande a dépassé les 160 millions d'euros, ainsi qu'Arda Güler, dont la valeur est passée de 30 à 125 millions d'euros, ont constitué une part importante de cette hausse.

À l'inverse, les clubs saoudiens ont subi une chute brutale de la valeur de leurs actifs, Al Hilal affichant le pire bilan parmi les clubs couverts par l'étude, avec des pertes de 502 millions d'euros. En Europe, c'est Manchester United qui a été le plus touché, avec un recul de 405 millions d'euros.