Barcelone-Real Madrid (0-0) : pas de vainqueur au terme d'un Clasico décevant

Au terme d'un Clasico globalement décevant, Barcelonais et Madrilènes se sont quittés dos à dos (0-0). Bousculé, le Barça reste en tête de la Liga.

Souvent imité, largement commenté, jamais égalé. Bien au delà des frontières epagnoles, la rivalité qui oppose le au divise et déchaîne les passions. Et pour cause, le plus authentique des Clasicos a depuis toujours été le théâtre d'affrontements entre les plus grandes stars du football mondial. Ce mercredi soir, il opposait aussi et surtout deux équipes à égalité de points en tête de la . Malheur au(x) vaincu(s).

Le Real et Benzema globalement supérieurs au Barça

Devant les 93 426 spectateurs venus assister à la rencontre dans les travées d'un Camp Nou plein comme un oeuf, Barcelonais et Madrilènes s'affrontaient pour le compte d'un match au retard de la 10ème journée de , mais aussi pour asseoir leur domination sur cette rivalité historique. Dans cette configuration là, les hommes de Zinédine Zidane se montraient les plus entreprenants en première période, sous l'impulsion d'un Karim Benzema ultra actif collectivement.





Face à une formation barcelonaise étouffée dans sa moitié de terrain, la Maison Blanche se procurait plusieurs occasions. Premier à se mettre en évidence, Karim Benzema voyait d'abord sa tentative repoussée par Marc-André Ter Stegen (10e), avant que Casemiro, de la tête, n'oblige Gérard Piqué à sauver le Barça sur sa ligne (17e). En fin de période, Jordi Alba côté catalan (41e) et Federico Valverde côté madrilène (44e) faisaient passer un frisson mais ne parvenaient pas à cadrer leur tentative. À la mi-temps, les partenaires de Lionel Messi pouvaient s'estimer heureux d'être encore à hauteur du Real, qui risquait de s'en mordre les doigts.



Sauf que si une réaction du Barça pouvait être espérée, celle-ci a été empêchée par la formation madrilène, bien en place, qui parvenait presque trop facilement à dicter le tempo de la rencontre. Résultat des courses, après un second acte haché par les fautes grossières des deux équipes, Barcelonais et Madrilènes se quittaient dos à dos, au terme d'un match globalement décevant, bien que dominé par les visiteurs. Un match nul et vierge, qui ne fait finalement les affaires de personne...