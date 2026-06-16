Barcelone : quel avenir pour le club ? Manchester United suit le dossier avec prudence, tandis qu’Al-Hilal reste en embuscade

Selon la presse espagnole, Marc Casado, milieu du FC Barcelone, sait que son avenir s’écrit hors du Camp Nou, et Manchester United estime que le transfert est envisageable. Pour autant, aucun des deux clubs n’a encore officialisé la moindre démarche.

Le milieu de terrain catalan, qui sort d’une saison en dents de scie sous les ordres de Hansi Flick, figure en tête de liste des partants potentiels avant le 30 juin, et United le surveille de près depuis l’hiver sans avoir encore soumis d’offre.

Selon le journal espagnol Marca, United « envisage sérieusement de se lancer pour recruter Casado cet été ». Après une saison où il a disputé 34 matchs avec Barcelone mais n’a été titulaire qu’à 10 reprises en Liga, le milieu de terrain a reculé dans la hiérarchie du club catalan.

Les Red Devils s’étaient déjà renseignés sur le joueur lors du mercato d’hiver, sans passer à l’action ; un scénario qui se répète aujourd’hui : de l’intérêt, un suivi, mais toujours pas d’offre officielle.

Casado, 22 ans, sait que ses chances s’amoindriront encore davantage la saison prochaine avec le retour de Marc Bernall de blessure et la pléthore d’options au milieu de terrain. Son contrat court jusqu’en juin 2028 et inclut une clause libératoire très élevée, mais sa valeur marchande actuelle, estimée à environ 20 millions d'euros, en fait une cible abordable pour les clubs de Premier League.

Barcelone, lui, veut boucler son départ avant le 30 juin pour soulager sa masse salariale et respecter les règles financières de la Liga ; La direction sportive privilégie un transfert définitif, mais elle acceptera un prêt avec option d’achat si aucune proposition solide ne survient. À ce stade, aucune offre n’a été reçue, ce qui accentue l’inquiétude des dirigeants à moins de dix jours de la limite imposée.

Le dossier est entre les mains de Jorge Mendes. L’agent portugais, qui représente également Ansu Fati, doit se rendre à Barcelone dans les prochains jours pour finaliser le transfert de l’attaquant à Monaco et profitera de sa visite pour évoquer la situation de Casado.

Mendes multiplie les pistes : des clubs saoudiens, Al-Hilal en tête, manifestent un intérêt soutenu depuis la saison dernière et ont déjà assisté à plusieurs de ses matchs ; le Bayer Leverkusen le suit de près, tandis que le Real Betis le surveille en Espagne.

Manchester United reste la destination privilégiée du joueur, séduit par la Premier League où il espère obtenir du temps de jeu et un rôle clé. Il écarte toutefois pour l’instant l’hypothèse d’un départ en Arabie saoudite, malgré des offres concrètes.

À Barcelone, le message est clair : Casado n’est pas un joueur « intouchable » et son avenir reste ouvert. À Manchester, le message est encore plus direct : le club observe, apprécie, mais n’a pas encore signé le chèque. Entre l’observation et l’offre concrète, le milieu de terrain passe ses vacances en attente de l’appel de Mendes, qui pourrait sceller un départ à Old Trafford, à la BayArena ou ailleurs, loin de l’ombre du Camp Nou.