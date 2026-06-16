Selon la presse espagnole, Marc Casado, milieu du FC Barcelone, sait que son avenir s’écrit hors du Camp Nou. Manchester United, qui suit le dossier depuis l’hiver, n’a pas encore formulé d’offre, et aucune des deux parties n’a officialisé ses intentions.

Le milieu de terrain catalan, qui sort d’une saison en dents de scie sous les ordres de Hansi Flick, est devenu l’un des noms les plus souvent cités pour un départ avant le 30 juin, et Manchester United le suit de près depuis l’hiver sans avoir toutefois fait d’offre.

Selon le quotidien espagnol Marca, les Red Devils « envisagent sérieusement de se lancer pour recruter Casado cet été ». Le joueur, qui a disputé 34 matchs avec le Barça cette saison mais n’a été titulaire qu’à dix reprises en Liga, a vu sa cote baisser au milieu de terrain.

Les Red Devils s’étaient déjà renseignés sur son dossier lors du mercato d’hiver, sans passer à l’action ; un scénario qui se répète aujourd’hui : intérêt manifeste, suivi attentif, mais toujours pas d’offre concrète.

Casado, 22 ans, sait que ses opportunités s’amoindriront davantage la saison prochaine avec le retour de Marc Bernal et la pléthore de milieux de terrain. Son contrat court jusqu’en juin 2028 et inclut une clause libératoire très élevée, mais sa valeur marchande actuelle, estimée à environ 20 millions d’euros, en fait une cible réaliste pour les clubs de Premier League.

Barcelone, lui, veut boucler son départ avant la fin juin pour soulager ses finances sous le regard vigilant de la Liga ; La direction sportive privilégie un transfert définitif, mais se dit prête à étudier un prêt avec option d’achat si aucune proposition solide ne survient. Pour l’instant, aucune offre n’a été déposée, ce qui accentue l’inquiétude des dirigeants à moins de dix jours de la limite imposée.

Le dossier est entre les mains de Jorge Mendes. L’agent portugais, qui représente également Ansu Fati, doit se rendre à Barcelone dans les prochains jours pour finaliser le transfert de l’attaquant à Monaco et profitera de sa visite pour évoquer la situation de Casado.

Mendes multiplie les pistes : des clubs saoudiens, Al-Hilal en tête, manifestent un intérêt concret depuis plusieurs mois et ont déjà assisté à certains de ses matchs ; le Bayer Leverkusen le suit de près, tandis que le Real Betis le surveille en Espagne.

Manchester United reste la destination privilégiée du joueur, séduit par la Premier League où il espère obtenir du temps de jeu et un rôle clé. Pour l’instant, il écarte toutefois l’hypothèse d’un départ en Arabie saoudite malgré des offres concrètes.

À Barcelone, le message est clair : Casado n’est pas considéré comme « intouchable », et son avenir reste ouvert. À Manchester, le message est encore plus direct : on observe, on apprécie, mais le chèque n’est pas encore signé. Entre l’observation et l’offre concrète, le milieu de terrain passe donc ses vacances dans l’attente d’un appel de Mendes, qui pourrait sceller un départ vers Old Trafford, la BayArena ou toute autre destination, loin de l’ombre du Camp Nou.