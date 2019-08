Barcelone : quand LeBron James en personne félicite Antoine Griezmann pour sa célébration !

Après son show face au Betis Séville (5-2), le champion du monde français a reçu les félicitation du plus grand basketteur actuel.

C'était le show Griezmann ! Dimanche soir, l'attaquant des Bleus a inscrit ses premiers buts avec Barcelone en au cours d'une soirée parfaite pour lui.

Le champion du monde a inscrit deux buts et distillé une passes décisive, éclaboussant la rencontre de sa classe sous les yeux de Lionel Messi et Luis Suarez, tous deux absents et décontractés en tribunes. Mais au-delà de sa performance pure, Griezmann a également marqué les esprits par son attitude, communicative et démonstrative.

Le public du Camp Nou a ainsi pu découvrir l'une des spécialités du Mâconnais : les célébrations. Après celle de l'Euro 2016 et celle de la 2018, "Grizou" en a lancé une nouvelle sous la tunique blaugrana en s'aspergeant de confettis après son second but - le plus beau des deux - une frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface digne de Messi. Une célébration pour rendre hommage à LeBron James, habitué à faire ce petit rituel pour entrer en communion avec le public sur les parquets de NBA.

Le champion des Los Angeles Lakers a apprécié le clin d'oeil et a même félicité l'attaquant français, indiquant que sa célébration "était au point".

@AntoGriezmann I see you brother!! Helluva match and the chalk/confetti toast was right on point 🙌🏾😉!! 👑 https://t.co/qd3StjIKRu — LeBron James (@KingJames) August 26, 2019

Grand fan de basket, Antoine Griezmann a dû apprécier le message.