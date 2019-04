Barcelone, Puyol : "Messi est le meilleur de l'histoire"

L'emblématique défenseur espagnol a déclaré à Goal que l'international argentin s'améliore toujours alors que le Barça se rapproche d'un triplé.

Lionel Messi réalise une saison stratosphérique. L'international argentin porte le sur son dos depuis le début de la saison. Auteur d'un doublé face à en quart de finale retour de la , le capitaine du Barça compte quarante-cinq buts en quarante-deux matches toutes compétitions confondues cette saison. L'Argentin est en mission pour remporter sa cinquième Ligue des champions cette année.

Lors d'un évènement Heineken à Lagos, Carles Puyol a encensé Lionel Messi dans une interview accordée à Goal : "Lionel Messi joue à un niveau incroyable. Pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a montré cette saison après saison et vous pouvez voir comment son jeu a évolué, tout ce qu'il fait maintenant. Et vous pouvez voir qu'il s'améliore chaque année avec de nouveaux attributs qu'il a apportés à son jeu".

"Les joueurs partent, mais le style du Barça reste"





"Il a progressé à tous les niveaux et il fait un pas en avant sur le plan personnel. Il a toujours été leader sur le terrain, mais maintenant, vous pouvez voir qu'il est un leader sur et en dehors du terrain. C'est un homme introverti, mais maintenant, vous pouvez voir qu'il mène de l'avant en tant que capitaine de Barcelone. Il a été très bon en Ligue des champions et dans toutes les autres compétitions", a ajouté l'ancien défenseur du Barça.

Carles Puyol est conquis par la saison du FC Barcelone et croit en les chances de son ancien club de réaliser un triplé - -Ligue des champions cette saison : "Le FC Barcelone joue vraiment bien au football et ils ont la chance de tout gagner. En ce moment, c’est génial parce que le meilleur reste à venir cette saison. Barcelone est l'un des favoris de la Ligue des champions car il ne reste plus que quatre équipes".

"Ce sera une demi-finale vraiment difficile contre car ils ont une excellente saison, mais les fans voudront voir ce genre de matches, c'est de quoi la Ligue des champions est faite. Les joueurs sont venus et ils sont partis mais le style de Barcelone est resté le même. Ils ont une grande génération de joueurs qui ont fait des résultats étonnants. Le plus important est l’ambition du club de continuer à écrire l’histoire", a conclu l'Espagnol.