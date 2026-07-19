Barcelone paie le prix de la bataille de Londres… La revanche des Gunners contre Chelsea passe par le Camp Nou !

Le club d'Arsenal est en pleine effervescence sur le marché des transferts estivaux, Le club londonien s’apprête à réagir avec force après avoir vu le transfert de Morgan Rogers lui échapper au profit de son rival historique, Chelsea, qui a arraché l’attaquant à Aston Villa pour un montant record de 140 millions d’euros, soit la transaction la plus chère de l’histoire de la Premier League.

Selon le journal espagnol Marca, la direction des Gunners prépare une fin de mercato agitée, à l’approche de la Coupe du monde, alors que le club n’a pour l’instant enregistré qu’une seule recrue : le défenseur Hinkapi, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen pour 40 millions d’euros.

Les Gunners ont toutefois préservé leur équilibre financier en cédant trois joueurs : Trossard à Besiktas, Kewir au FC Porto et Hen à Werder Brême, pour un total de 114 millions d’euros, ce qui leur laisse une marge de manœuvre confortable pour se renforcer.

L’Argentin Julián Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid, arrive en tête de la short-list de Mikel Arteta, après avoir manifesté son désir de départ. Les Colchoneros ont déjà rejeté une offre barcelonaise de 100 millions d’euros, ce qui offre une ouverture aux Gunners.

Le club londonien s’intéresse aussi au milieu grec Christos Tzoulis (Club Bruges, 40 M€) et au défenseur Ezri Konsa (Aston Villa, 40 M€) pour solidifier l’ensemble de son effectif.

Reste que l’arrivée d’un attaquant de premier plan demeure la priorité numéro un d’Arteta, déterminé à jouer les premiers rôles la saison prochaine grâce aux importantes ressources financières du club.