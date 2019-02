Barcelone - Ousmane Dembélé opérationnel contre l'Athletic Bilbao !

L'attaquant français fait son retour pour le déplacement du Barça à Bilbao, dimanche soir (20h45).

Les matches à San Mames sont toujours ardus, mais le Barça pourra compter sur une équipe un peu plus remplumée pour aborder ce court déplacement dans le nord du pays, dimanche soir (20h45).

La bonne nouvelle du jour concerne en effet Ousmane Dembélé. Le champion du monde français, blessé fin janvier et victime d'une entorse à la cheville, est à nouveau sur pied et sera opérationnel pour cette rencontre clôturant le weekend en Liga.

Ernesto Valverde l'a convoqué dans le groupe retenu pour ce match. Le technicien espagnol ne devrait toutefois pas le faire débuter pour éviter de prendre des risques, d'autant que Valverde ne manque pas d'options en attaque avec Lionel Messi, qui est lui aussi apte comme face au Real Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi mercredi dernier, ou encore Malcom, l'ancien Bordelais, buteur et auteur d'une prestation très convaincante lors de ce Clasico (1-1).

L'article continue ci-dessous

A noter toutefois que Valverde doit encore retirer un joueur de ce groupe de 19 éléments. Si Dembélé en fait bien partie, l'occasion sera idéale pour l'ancien attaquant du Borussia Dortmund de confirmer les promesses entrevues durant les semaines précédant sa blessure. Spectaculaire et décisif, l'attaquant français marque de plus en plus de points après une période tourmentée au début de l'hiver.

Sur la Radio Cope cette semaine, le président Josep Maria Bartomeu a dit tout le bien qu'il pensait du jeune champion du monde. "Nous espérons qu'il va continuer comme ça, il a un grand talent. Chaque fois qu'il joue, il nous surprend. Je lui ai parlé à 1 h 30 du matin, il veut réussir, il gagne le coeur des Catalans".