Barcelone - Ousmane Dembélé absent entre trois et quatre semaines

Le vient de publier un communiqué sur la blessure d'Ousmane Dembele. Le staff médical des Blaugrana a indiqué que l'international français avait été victime d'une déchirure à la cuisse et qu'il pourrait manquer peut-être un mois de compétition selon l'évolution de sa blessure.

❗ INJURY NEWS | Ousmane Dembélé has a tear in his left hamstring. See how long he'll be out 👉 https://t.co/vz4GblCRZW pic.twitter.com/nfF42NQok1