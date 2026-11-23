Partager Suivez GOAL sur Google

Un rapport de presse a révélé, ce lundi, le souhait du Marocain Yassir Zabiri, star du Racing Santander, de rejoindre un autre géant espagnol.

Publicité

Le Marocain Yassir Zabiri a poursuivi sur sa lancée en Liga cette saison, en inscrivant un doublé lors du match de son équipe, le Racing Santander, face à la Real Sociedad, hier dimanche, en championnat d'Espagne.

Zabiri a démarré la rencontre en trombe en trouvant le chemin des filets dès la 6e minute pour donner l'avantage à son équipe, avant de récidiver seulement deux minutes plus tard pour signer son deuxième but du match.

Le brillant attaquant marocain a porté son total à 11 buts en Liga cette saison, s'invitant avec force dans la course au titre de meilleur buteur du championnat.

Zabiri occupe désormais la troisième place, devant l'Espagnol Lamine Yamal, la star du FC Barcelone , auteur de 10 buts. Il est devancé au classement par le Brésilien Raphinha, attaquant du Barça, avec 15 réalisations, puis par le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, qui a inscrit 13 buts.

Publicité Publicité

Selon les informations de l'émission « El Chiringuito », le joueur souhaite ardemment rejoindre le FC Barcelone, et sa valeur avoisinerait les 20 millions d'euros.

Related Topics

Qui est Yassir Zabiri ?

Le jeune Marocain Yassir Zabiri continue d'écrire des pages exceptionnelles de sa carrière, lui qui est passé en peu de temps du statut de talent prometteur sur les terrains marocains à celui de véritable machine à buts sous le maillot du Racing Santander en Liga, et de l'un des nouveaux visages offensifs les plus en vue de la sélection.

Né le 23 février 2005 à Marrakech, au Maroc, Yassir Zabiri a grandi avec la passion du football avant d'intégrer l'Académie Mohammed VI de football, considérée comme la principale pépinière de talents au Maroc et sur le continent africain, et qui a fourni aux « Lions de l'Atlas » des stars mondiales telles que Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd et Abdelkabir Abqar.

Publicité

Au milieu d'une pléiade de talents au sein de l'académie, Zabiri s'est imposé avec autorité, attirant l'attention des dirigeants de l'Union de Touarga, qui l'a officiellement recruté et avec qui il a entamé sa carrière professionnelle en 2024.

Ses entraîneurs l'ont utilisé en pointe et sur l'aile offensive grâce à sa vitesse fulgurante, sa grande habileté en dribble et son sens aigu du placement dans la surface de réparation.

Publicité

L'escale portugaise, tremplin vers le Stade rennais

Zabiri n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire ses preuves avec l'équipe première de l'Union de Touarga : il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive lors de ses premières apparitions, avant de mettre le cap sur l'Europe en août 2024 via le FC Famalicão, au Portugal, avec un contrat de quatre saisons.

Au Portugal, Zabiri a brillé avec l'équipe réserve en inscrivant 5 buts en 6 matchs, ce qui a poussé le staff technique à le promouvoir rapidement en équipe première, où il a continué à faire trembler les filets en championnat du Portugal lors de la saison 2025-2026. Les grands clubs européens se sont alors bousculés pour l'attirer, et c'est le Stade rennais qui a officialisé sa signature le 2 février 2026, avec un contrat courant jusqu'en juin 2029.

Publicité

Un exploit historique avec le Maroc

Sur la scène internationale, au Mondial 2025 au Chili, Zabiri a été un pilier de la sélection marocaine des moins de 20 ans. Il a contribué au sacre lors du championnat d'Afrique du Nord 2024, puis décroché la deuxième place de la Coupe d'Afrique des nations U20 2025 en Égypte, malgré une sérieuse blessure à la cheville qui l'a privé des matchs décisifs.

Mais le véritable rendez-vous avec la gloire est venu lors de la Coupe du monde U20 au Chili (octobre 2025), où Zabiri a mené les « Lionceaux de l'Atlas » à un exploit historique en remportant le titre mondial. Zabiri a lancé sa campagne en trouvant le chemin des filets contre l'Espagne (2-0) puis le Brésil (2-1) en phase de groupes, avant de conclure le tournoi de la meilleure des manières en signant le doublé de la victoire face à l'Argentine (2-0) en finale. Il a ainsi décroché le titre de meilleur buteur du tournoi (5 buts) ainsi que le Ballon d'argent, récompensant le deuxième meilleur joueur du Mondial.