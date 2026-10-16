Barcelone ou Madrid ? La famille de JJ Gabriel tranche sur l'avenir du jeune talent de United

L'heure de vérité approche dans l'un des dossiers les plus palpitants concernant les jeunes talents en Europe : l'attaquant anglais prometteur JJ Gabriel, sa famille et son agent ont annoncé qu'ils dévoileraient prochainement sa destination finale, après la fin de son parcours avec Manchester United, au terme d'une bataille féroce entre les géants du continent.

Le quotidien espagnol Sport a révélé que le joueur de 16 ans a reçu des offres officielles du Real Madrid et du Barça, considérés comme les mieux placés pour s'offrir ses services, devant le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Entraînements en solitaire et décision imminente

L'entourage de Gabriel a confirmé au journal catalan que la décision finale sera annoncée dans les prochains jours, soulignant que la situation actuelle commence à peser sur toutes les parties.

Le talentueux milieu de terrain poursuit quotidiennement ses entraînements en solitaire à Castelldefels, en attendant que son avenir soit scellé et qu'il obtienne une nouvelle licence pour jouer, après avoir déjà décroché un passeport familial de l'Union européenne afin de lever les derniers obstacles juridiques.

Le Real Madrid tient la corde, le flou règne au Barça

Selon les informations rapportées, le Real Madrid est le plus proche de conclure l'opération : le club madrilène a accepté toutes les conditions posées par le joueur et son célèbre agent Ali Barat, et se dit prêt à assumer la totalité du coût du transfert, estimé à 10 millions d'euros.

L'accord comprend un contrat de trois ans, ainsi que diverses primes pour les membres de la famille du joueur et son agent, des bonus liés aux performances, en plus de la satisfaction de ses exigences sportives.

Au Barça, la situation est plus complexe et plus floue. Alors que le directeur sportif Deco répète depuis plusieurs jours qu'il refuse d'entamer la moindre négociation, se contentant de reconnaître que Barat a évoqué la situation du joueur lors de sa tournée européenne, l'entourage de Gabriel affirme à plusieurs reprises sa volonté de rejoindre le Barça si ses conditions sont remplies.

Le quotidien a repris du site The Touchline les chiffres de l'offre potentielle du Barça : le salaire du contrat sur trois saisons s'élèverait à environ deux millions d'euros, conformément à la réglementation applicable aux joueurs de 16 ans, un montant inhabituel pour cette catégorie d'âge, auxquels s'ajouteraient des indemnités familiales et des primes de performance.

Le Bayern se retire, Paris connaît la vérité

En Allemagne, après la rencontre entre le directeur sportif Max Eberl et Ali Barat, le Bayern Munich est parvenu à la conclusion que le coût financier était bien trop élevé et qu'il ne pouvait être assumé sans perturber les équilibres internes du club. Il s'est donc contenté de manifester son intérêt, sans formuler d'offre officielle.

Quant au Paris Saint-Germain, sa position est plus obscure, même si des sources ont confirmé à Sport que le club parisien était informé du souhait du joueur de poursuivre sa carrière en Espagne, et plus précisément au Barça ou au Real Madrid.

Silence total pour échapper aux projecteurs de United

Dans la dernière phase des négociations, Gabriel et son entourage ont imposé un silence total à Castelldefels, avec la décision de ne faire aucune déclaration et de ne pas diffuser les visites obligatoires aux différents clubs, un changement majeur de stratégie destiné à éviter les projecteurs médiatiques, en particulier dans un climat de critiques et de mécontentement de Manchester United quant à la manière dont son joyau a quitté le club.



