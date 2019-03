Barcelone-Lyon, Cris : "Ils ont peut-être trop confiance en eux"

Suiveur attentif de l'Olympique Lyonnais, l'ancien capitaine du club a mis en garde la jeunesse de l'équipe de Bruno Génésio avant de défier le Barça.

Ce mercredi soir (21h00), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, la jeune formation lyonnaise se déplace dans l'un des temples du football mondial, au Camp Nou, la mythique enceinte du , Champion d' et habitué à l'ivresse des soirées européennes.

Néanmoins, l'Olympique Lyonnais ne se déplace pas en Catalogne en faisant des complexes. Loin de là, même. Et pour cause, galvanisés par leurs probants résultats face aux formations supposées supérieures ainsi que par le match nul méritant obtenu à l'aller (0-0), les hommes de Bruno Génésio sont conscient de leurs qualités, et savent qu'aucune marche n'est trop haute à condition de mettre les ingrédients nécessaires pour venir gravir celle-ci.

"Si le Barça marque un but, sera toujours à un but de la qualification"

Si le club français a des ambitions, il aura bien entendu fort à faire face à l'armada offensive du FC Barcelone, à l'image du quintuple Ballon d'Or Lionel Messi, qui devrait avoir à coeur de faire trembler les filets après avoir été bien muselé au Groupama Stadium. Dans un entretien accordé à L'Equipe ce mercredi, Cris, l'ancien capitaine du club rhôdanien, qui avait été de la dernière double confrontation face au Barça, a justement donné quelques précieux conseils aux lyonnais.

"Ils ont vraiment du talent, mais ils ont peut-être trop confiance en eux, et ils doivent apprendre que c'est la simplicité qui fera la différence. Ils sont un peu faciles quand ils pensent jouer contre plus forts qu'eux", a d'abord confié le Brésilien au sujet des jeunes joueurs, nombreux dans l'effectif du club français.

"Parfois, il manque un peu de vice pour le très haut niveau. À mon époque, il y a eu des équipes de l'OL qui n'avaient pas cette qualité, mais qui avaient, d'autres choses. Il faudra jouer en bloc, groupé, se battre les uns pour les autres, sur un terrain qui n'est pas plus grand que les autres mais qui a l'air deux fois plus grand", a ensuite ajouté l'ancien défenseur central, lui qui se faisait surnommer "Le Policier" pour ses interventions le plus souvent musclées.

S'il faudra faire peuve de combativité et d'abnégation pour résister aux vagues barcelonaises et s'offrir le luxe de tenter sa chance, Cris se veut confiant pour son ancien club ce mercredi soir, à condition que Lionel Messi ne soit pas dans un grand soir, forcément.

"C'est le résultat qui donne de l'espoir, parce que Barcelone a dominé le match, et a manqué beaucoup d'occasions par Messi et Suarez. Mais c'est un bon résultat, parce que même si le Barça marque un but, Lyon sera toujours à un but de la qualification. Et si l'OL marque en premier, le Barça devra marquer deux fois. Mais est-ce qu'on verra de nouveau un Messi manquer ces d'occasions qu'il n'a pas l'habitude de rater ? C'est la vraie question du jour", a-t'il terminé. Réponse dans quelques heure.