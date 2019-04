Barcelone - "Messi est un dieu avec le ballon sur le terrain" pour le Pape François

Le Pape François s'est exprimé concernant le surnom de "Dieu" parfois donné à son compatriote pour son immense talent.

Ce n'est un secret pour personne, le Pape François apprécie beaucoup le football. Dans la nuit de dimanche à lundi dans l'émission "Salvados" sur La Sexta, le souverain pontife s'est confié sur celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de la planète.

Il a notamment répondu à la question portant sur la comparaison - dans un sens footballisitique - entre son compatriote du Barça et Dieu, alors que beaucoup de supporters ont pris l'habitude surnommer le natif de Rosario "D10S", un jeu de mots évident entre le mot "dios" (dieu en espagnol) et le numéro de maillot de l'Argentin. Un surnom dont avait déjà hérité un certain Diego Maradona au cours de sa carrière.

"C'est un dieu avec le ballon sur un terrain"

A la question de savoir s'il pensait qu'appeler Messi "Dieu" était un sacrilège, le Pape a répondu : "en théorie, c'est un sacrilège, on ne peut pas le dire, mais je ne le crois pas. Vous vous le croyez ? Les gens disent que c'est Dieu comme ils disent 'je t'adore'. Ce sont des expressions. C'est un dieu avec le ballon sur un terrain. C'est plaisant de voir comment il joue", a-t-il conclu, sans cacher son admiration pour le quintuple Ballon d'Or.

Peu soucieux de savoir comment ses fans pouvaient ou non l'appeler, Lionel Messi a une nouvelle fois été décisif ce samedi avec Barcelone. Il a en effet inscrit le doublé qui a permis aux Catalans de remporter le derby contre l' (2-0) et de poursuivre leur marche en avant vers le titre de champions d' . Avec désormais 593 buts marqués sous le maillot blaugrana, il pointe à 50 buts du record absolu de buts marqués avec un même club, détenu par le roi Pelé à Santos (643).