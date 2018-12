Barcelone - Messi, Benjamin Mendy, les Fake News... Ousmane Dembélé a fait le show sur Twitter

L'international français a profité de son temps libre pour répondre à des questions mais aussi a ses détracteurs sur le célèbre réseau social.

Ousmane Dembélé est un joueur fantasque sur les terrains mais aussi en dehors. Auteur d'une première partie de saison remarquée à Barcelone, le jeune champion du monde a aussi été vivement critiqué pour son manque de professionnalisme, notamment après des retards répétés à l'entraînement.

Alors qu'il était de repos ce mercredi matin, l'ancien joueur du Borussia Dortmund en a profité pour se distraire sur Twitter, alternant entre des réponses sérieuses à propos de Lionel Messi (qu'il qualifie de GOAT, Greatest Of All Time) et des rumeurs à son sujet, mais aussi des séquences plus amusantes, comme sa conversation avec Benjamin Mendy.

Sur Lionel Messi

Avec Benjamin Mendy

T’es content bravo Ben — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 19 décembre 2018

Sur les fausses informations

Sur son amitié avec Bartra

Jajajaj para siempre Marc https://t.co/WvhybNFt3m L'article continue ci-dessous — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 19 décembre 2018

Sur les critiques

Va dormir toi raconte pas de la merde toi aussi c’est bon avec ton buzz à 2 ball la — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 19 décembre 2018

Sur les fausses informations (bis)