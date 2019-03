Barcelone-Lyon | streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour de Ligue des champions

Tout est encore jouable pour les Lyonnais au Camp Nou. Sur quelle chaîne voir le match ? Quelles sont les compos ? Toutes les infos ici.

Ils se sont quittés bons amis il y a trois semaines du côté d'Anfield. Tous les scénarios sont possibles et envisageables pour ce huitième de finale retour de entre le et , deux grosses écuries européennes qui peuvent prétendre au titre final, en juin prochain à Madrid. Avec les éliminations du Real, de l'Atlético et du PSG, la liste des favoris s'est nettement restreinte et l'une de ces deux équipes pourrait bien en profiter.

Match - Olympique lyonnais Date Mercredi 13 mars 2019 Horaire 21:00 HNEC

LES DÉCLARATIONS D'AVANT-MATCH

Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone) : "Nous sommes une équipe qui, peu importe l'évolution du jeu et les résultats, réagit toujours dans les moments difficiles. Grâce à leur expérience, les joueurs vont très bien. Ce que nous devons faire, c'est influencer sur les aspects footballistiques qui nous permettent de casser leurs lignes. Qui n'aimerait pas être à notre place ? La préparation est différente, nous l’avons tous remarqué à cause de l’importance de la compétition. Tout devient définitif. En championnat il y a 38 matches et certains sont sous les feux de la rampe, mais dans la Ligue des champions, tout le monde est sous les projecteurs, cela exige une concentration particulière dans cette compétition."

Bruno Genesio (entraîneur de l'OL) : "On sait ce qui nous attend, on sait qu'on a face à nous une des meilleures équipes européennes, voire du monde. Il faudra beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de confiance en nous. De tout donner, de faire plaisir à nos supporters qui sont en nombre ici et montrer qu'on est à notre place pour jouer la qualification ici à Barcelone. (Sur les récents exploits en C1) Oui ça montre que tout est possible en football. Un peu moins l' mais n'avait quasi aucune chance à écouter tout le monde et finalement ils l'ont fait. Je crois qu'on a statistiquement 30% de chance de nous qualifier ou un peu plus. Ça nous donne de la force et de l'espoir en sachant que chaque match est différent et chaque match a son contexte."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste FC Barcelone Gardiens Ter Stege, Cillessen Défenseurs Roberto, Semedo, Piqué, Umtiti, Lenglet, Murillo, Alba Milieux Rakitic, Busquets, Arthur, Vidal, Alena Attaquants Messi, Suarez, Coutinho, Dembélé, Malcom, Boateng

Compo probable : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Poste Olympique lyonnais Gardiens Lopez, Gorgelin Défenseurs Marcelo, Dubois, Marçal, Mendy, Tete, Denayer, Morel, Rafael, Solet Milieux Tousart, Ndombélé, Diop, Aouar, Y. Fekir Attaquants N. Faki, Dembélé, Traoré, Depay, Terrier, Cornet

Compo probable : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy - Tousart, Ndombélé - Fekir - Dembélé, Depay