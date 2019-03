Barcelone, Luis Suarez écarté des terrains pour deux semaines et forfait avec l'Uruguay

Remplacé face au Betis Séville, l'attaquant uruguayen est touché à la cheville et ne jouera pas avec sa sélection nationale.

Si Lionel Messi a brillé et mis son empreinte sur la rencontre face au , Luis Suarez a lui aussi pris part à la fête. L'attaquant uruguayen a inscrit le troisième but du après l'heure de jeu en dribblant plusieurs joueurs de la défense du Betis dont son ancien coéquipier, Marc Bartra. Mais l'Uruguayen a également été contraint de céder sa place dans les dernières minutes de la rencontre à cause d'une douleur à la cheville.

Le verdict est tombé ce lundi. Luis Suarez va être écarté des terrains durant dix à quinze jours. Le FC Barcelone ne va bien évidemment prendre aucun risque avec l'international uruguayen en raison des importantes échéances à venir notamment sur la scène européenne. Mais plus que son absence avec le FC Barcelone, Luis Suarez va par conséquent manquer le prochain rassemblement avec sa sélection nationale.

L'article continue ci-dessous

Pas de China Cup pour Suarez

L'ancien attaquant de ne va pas faire le voyage en pour disputer la China Cup. L' va affronter l'Ouzbékistan en demi-finale de la compétition et jouera un second match (finale ou petite finale) contre la Chine ou la . Du haut de ses 32 ans, Luis Suarez est stoppé dans son élan alors qu'il revenait en pleine forme après avoir subi de nombreuses critiques lors d'une période d'inefficacité.

"Il souffre d'une forte entorse. On va voir ce que disent les médecins, mais c'est la sensation que nous avons", avait déclaré Ernesto Valverde en conférence de presse après la victoire contre le Betis Séville. Finalement, plus de peur que de mal. L'Uruguayen souffre bel et bien de la cheville mais ne sera pas écarté des terrains si longtemps que cela. Il entame désormais un contre la montre pour les quarts de finale de la .

Certes, le FC Barcelone compte dix points d'avance sur l'Atletico Madrid, mais espèrera probablement compter sur l'Uruguayen pour le choc contre les Colchoneros le 6 avril prochain. D'autant plus que les Catalans sont d'ores et déjà privés d'Ousmane Dembélé, indisponible trois à quatre semaines en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse. Mais en attendant, le FC Barcelone peut toujours compter sur Lionel Messi.