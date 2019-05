Barcelone-Liverpool | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la demi-finale aller de Ligue des champions qui va opposer Barcelone à Liverpool ce mercredi (21h).

Après le match des outsiders entre et l' , l'autre affiche de ces demi-finales de met en scène le et , deux puissances européennes attendues cette saison. Dès l'entame de cette campagne, Lionel Messi avait immédiatement planté le décor en assurant que la prestigieuse compétition constitue son objectif majeur. L'Argentin, en très grande forme, focalisera évidemment toutes les attentions dans les rangs du Barça mais Liverpool a les arguments pour répondre à son génie. Finalistes de la dernière édition, plus hermétiques et portés par un trio d'attaque Salah-Firmino-Mané fantastique - bien que Roberto Firmino soit très incertain - les Reds ont bien l'intention de frapper un grand coup au Camp Nou. Présentation.

Match FC Barcelone-Liverpool Date Mercredi 1er mai 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- Barcelone a remporté 27 rencontres de Ligue des Champions face à des adversaires anglais – soit le record pour une équipe face à des clubs d’une même nation.

- Liverpool n’a perdu aucun de ses 4 déplacements sur le terrain de Barcelone en compétition européenne (2 succès, 2 nuls) – son record face à un adversaire européen à égalité avec Porto (0 défaite en 4 déplacements).

- Barcelone est invaincu lors de ses 31 dernières rencontres à domicile en Ligue des Champions (28 victoires, 3 nuls), la meilleure série dans l’histoire de la compétition. Les Blaugrana n’ont concédé que 15 buts lors de cette série et jamais plus d’un par rencontre.

- Lionel Messi a inscrit 24 buts en 32 matches face à des adversaires anglais en Ligue des Champions – mais il est resté muet lors de ses 2 dernières apparitions face à Liverpool dans la compétition.

- Seul Steven Gerrard (21) a inscrit plus de buts avec Liverpool en C1 que l’actuel trio des Reds Mohamed Salah, Sadio Mané & Roberto Firmino (14 chacun).