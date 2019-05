Barcelone-Liverpool (3-0) - Messi, Klopp et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de cette première manche entre le Barça et Liverpool (3-0).

Lionel Messi (attaquant du , Movistar +) : "Tout a été très clair, 4-0 aurait été mieux que 3-0 mais c'est un très bon résultat. On sait que ce n'est pas définitif car on ira dans un stade où il y aura beaucoup de pressing, une grande histoire. Ils sont habitués à avoir un jeu très intense, très physique. Et nous, on a dû rentrer dans ce rythme-là, on est plutôt habitués à avoir le ballon. On a été asphyxiés par moments mais il fallait s'adapter à la situation. Ne pas avoir pris de but est très bien, on a été supérieurs, on est allés chercher ce résultat, on a mis la pression. Et eux nous ont mis la pression. On a subi mais on a réussi à sortir la tête de l'eau. Mon coup-franc ? Il est spectaculaire. Je l'ai cherché et j'ai eu la chance de le mettre".

Jürgen Klopp (entraîneur de , RMC) : "C'est un résultat difficile à excepter parce qu'on a fait une très bonne performance. C'était un très gros match, un très beau match de football, avec beaucoup de contrôle. On a réussi à passer dans les espaces mais on n'a pas marqué. 3-0 ça semble insurmontable, 3-1 aurait été mieux mais on n'a pas réussi à marquer. J'ai beaucoup aimé le match du Barça. C'est très difficile de rester confiant quand on sait que chaque situation peut faire une différence. Mais j'ai beaucoup aimé ce match, et le match de mes joueurs aussi. Le résultat, c'est 3-0 mais la performance a été très bonne. Ce n'est pas comme si nous avions mal joué et perdu 3-0. On a vraiment fait un très bon match de football et on n'a rien obtenu. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Messi ? Il marque 2 buts, je n'ai rien à dire. Le coup-franc est incroyable donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il a déjà remporté énormément de trophées dans sa vie, c'est un footballeur formidable mais évidemment on ne peut pas défendre sur lui pendant 90 minutes... C'est comme ça".

Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone, Movistar +) : "On essaye toujours d'imposer notre rythme, mais parfois on domine et d'autres fois ce n'est pas le cas. C’était compliqué, nous voulions aller de l’avant et être moins défensifs, c’était un va-et-vient; chaque fois que nous passions dans l'axe, nous avions la possibilité de marquer mais ils pouvaient aussi nous mettre en danger. C'est un excellent résultat contre une équipe très forte. Leo est le capitaine, c'est le joueur qui gère le rythme du jeu et il est habitué à briller, il nous a menés à la victoire. L'année dernière, nous avions également trois buts d'avance et nous avons été éliminés. Cette fois-ci nous espérons passer".