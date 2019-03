Barcelone, Lionel Messi flatté par l'ovation des supporters du Betis : "Je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé avant"

Auteur d'un triplé sur la pelouse du Betis Séville, l'attaquant argentin a été acclamé par les supporters de l'équipe adverse.

Trente-troisième triplé en pour Lionel Messi. L'international argentin a encore étalé toute sa classe et sa grandeur face au ce dimanche soir en inscrivant trois des quatre buts du . Le capitaine du FC Barcelone a été récompensé par une réponse stupéfiante de la part des supporters locaux, qui ont manifesté leur gratitude pour la prestation de virtuose de l'international argentn. Lionel Messi a remercié les fans du Betis après le match.

"La vérité est que je ne me souviens pas si c'est déjà arrivé avant. Je suis reconnaissant pour la réponse des supporteurs. Chaque fois que nous venons dans ce stade, ils nous traitent très bien, très reconnaissants et heureux pour la victoire, ce qui était très important. Ce sont des grands buts, mais il importait avant tout d'obtenir les trois points. C'était une très bonne occasion d'augmenter l'écart. Nous connaissions le résultat de l'Atletico Madrid et nous ne pouvions pas échouer", a reconnu l'Argentin au micro de Movistar.

"De bonnes choses vont arriver"

L'article continue ci-dessous

Lionel Messi a reconnu la valeur du Betis Séville et considère que le FC Barcelone a fait un grand match même si son équipe n'a pas eu la possession du ballon : "Nous avons affronté une équipe qui traite bien le ballon. Tactiquement, c'était parfait et nous n'avons pas souffert, bien au contraire. Nous devons nous adapter, il y a des moments et des matches spécifiques et nous devons être prêts à tout, de bonnes choses vont arriver".

Les hommes d'Ernesto Valverde ont désormais dix points d'avance sur leur principal poursuivant en tête du championnat d' , mais Lionel Messi estime que rien n'est encore garanti pour le moment et qu'il va falloir poursuivre les efforts : "Cela dépend de nous, rien n'est encore décidé. Nous avons un bon avantage, mais il reste encore beaucoup de points et nous devons jouer comme d'habitude sans rien perdre".

Après avoir brillé en milieu de semaine contre l'Olympique Lyonnais, Lionel Messi a de nouveau été étincelant face au Betis Séville. Meilleur buteur de la , l'international argentin a augmenté son avance au classement. Il compte désormais vingt-neuf buts en vingt-six matches. Le titre de meilleur buteur de Liga lui semble d'ores et déjà promis puisqu'il compte onze buts d'avance sur son principal poursuivant et coéquipier : Luis Suarez.